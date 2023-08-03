Пора готовиться! Эти пять причесок будут самыми модными осенью 2023. Фото

Мода на прически обычно не диктует строгие правила и каждая девушка выбирает свой стиль, который ей подходит. Впрочем, именно модные укладки ставят финальную точку и дополняют образ.

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Тяжелая бахрома, косы и легкие текстурные кудри ворвутся в сезон осени 2023. OBOZREVATEL собрал трендовые тенденции для тех, кто хочет быть впереди.

Ультракороткая стрижка

Короткая стрижка – это смелая прическа, которая всегда в моде. Такие волосы адаптируются под любую форму лица. Для трендового вида следует выбрать квадрат, пикси-край или подрез. Не стоит бояться экспериментировать, потому что без этих попыток вряд ли удастся найти индивидуальный стиль.

Косы

Косы являются классикой и адаптируются под любые тренды. Для ультрамодного образа следует выбрать XXL, пушистые косы или с вплетенным платком.

Густая чуб-бахрома

Челка-бахрома вернется в моду этой осенью. Прямой, волнистый или вьющийся срез адаптируется ко всем типам волос. Его можно носить по-разному с хвостиком и пучком. Такая челка также скрывает высокий и выпуклый лоб.

Боб-каре

Боб – еще одна прическа, которая будет популярна этой осенью. Короткий, элегантный и простой в укладке боб можно носить с прямыми волосами, волнистыми или вьющимися. Стилисты уверяют, что эта стрижка адаптируется ко всем типам лица, если ее правильно стричь.

Длинные волнистые волосы

Длинные волосы всегда в моде, и эта осень – не исключение. Чтобы создать ультрамодный образ, следует сделать волнистые воздушные локоны. Можно добавить аксессуары, шпильки или платок, чтобы появилась нотка изысканности.

Ранее OBOZREVATEL писал о лучшей прическе для жаркой погоды. Чтобы создать укладку, понадобится всего 10 секунд.

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