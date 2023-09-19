Популярную обувь 2023 года назвали опасной и вредной: ее носят Меган Маркл, Хейли Бибер и другие знаменитости

На протижении последних месяцев появился новый тренд, который было сложно предсказать. Балетки снова в моде! Некоторые знаменитости оценили такую тенденцию, добавив балетки в свой гардероб. В частности, в этой простой, в то же время утонченной обуви, можно было увидеть Кайли Дженнер, Хейли Бибер, Меган Маркл и других инфлюенсеров мира моды. Многие вариации балеток "шагали" по подиумам Fashion Week, где они предстали перед ценителями в сочетании с гольфами, дизайне с блестками и даже в спортивном стиле.

На прошлой неделе Меган Маркл надела пару незамечательных балеток Chanel с черным носком во время визита на "Игры Непобедимых", проходивших в немецком Дюссельдорфе. А после Недели моды в Нью-Йорке издание Footwear News даже объявило о том, что этот элемент гардероба "несомненно вернулся в моду".

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Но есть печальная правда об этом тренде: балетки действительно могут быть вредными для здоровья, по мнению ряда экспертов, пишет New York Post.

Калифорнийский ортопед Роберт Хоррамиан заявил, что балетки являются одним из самых вредных видов обуви для ваших ног – фактически, он назвал их "вредителями" в статье Who What Wear за 2022 год. А все потому, что обувь просто не обеспечивает достаточной "поддержки". Врач рассказал изданию, что длительное ношение и ходьба в балетках "вызывает неврому Мортона и пяточную шпору" и может "уничтожить" жировую ткань под стопой. Это может повлечь за собой неэстетические проблемы и дискомфорт, такие как натоптыши и мозоли, отметил Хоррамиан.

Клиника Sanders Podiatry Clinic в Австралии также поддержала мнение врача, написав, что плоская обувь может не только вызвать боль, но даже стать причиной или усугубить заболевания стопы, такие как тендинит ахиллового сухожилия, пяточная шпора, невромы и плоскостопие.

По данным Кливлендской клиники, невромы – это воспаление нерва в вашей стопе между костями, тогда как пяточная шпора может возникнуть при чрезмерной нагрузке. Подобным образом, тендинит ахиллового сухожилия является растяжением сухожилия, где пяточная кость соединена с икроножной.

Австралийская ортопедическая клиника также обнаружила, что обувь на плоской подошве может "напрягать вашу стопу, ахилловое сухожилие и икроножные мышцы" и "не имеет амортизации" – это значит, что обувь не воспринимает много ударов стопы о землю, что может сделать вас более склонными к травмам.

Но, кроме травм стопы, ношение балеток может вызвать проблемы с бедрами, коленями и спиной из-за отсутствия поддержки, сообщает WebMD. Доктор Киген Хедли, врач трудотерапии из Северной Дакоты, объяснил это явление на своем веб-сайте, написав, что ношение обуви на плоской подошве может "изменить положение ноги и стопы", что создает "дополнительную нагрузку на коленный сустав". Хедли объяснил, что плоские туфли могут увеличить риск артрита в коленных суставах из-за отсутствия опоры. Суставы могут стать, по его словам, "перегруженными", что приводит к сильному повреждению хряща.

Но не бойтесь – все еще есть способы безопасно носить обувь.

Если вы все еще хотите успеть за трендом, Хоррамиан рекомендует покупать обувь с мягкой подошвой, которая будет сидеть немного свободно, а не в притык. Ортопед также посоветовал носить с собой отдельную пару более "поддерживающей" обуви, чтобы переобуться в те дни, когда вы будете проводить много времени в балетках. "То же самое касается и каблуков", – добавил он.

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