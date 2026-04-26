Подтягивает лицо и маскирует темные круги под глазами: лайфхак от визажистов

Если темные круги не исчезают даже после консилера, визажисты советуют обратить внимание на технику нанесения румян под глаза – under eye blush. Ее суть в том, что румяна наносят не на скулы, а чуть выше.

Именно так, по словам сторонников этого приема, можно частично нейтрализовать синеватые тени под глазами и визуально сделать лицо более подтянутым. Детали рассказало издание Myself.

Что такое under eye blush

Under eye blush – это способ нанесения румян, при котором средство размещают под глазами, а затем мягко растушевывают до внешнего уголка глаза или даже чуть выше. На первый взгляд такая схема может казаться непривычной, но именно она и дает нужный эффект.

Более высокая точка нанесения делает лицо визуально подтянутым. Кроме этого, теплые оттенки румян помогают смягчить или частично перекрыть синевато-серые круги под глазами.

Почему этот прием стал популярным

Одним из тех, кто заговорил об этой технике, стал визажист и контент-креатор Спенсер Хеджес. Он обращал внимание на то, что даже плотный консилер, тональная основа и пудра не всегда способны полностью перекрыть холодный оттенок темных кругов под глазами.

Именно поэтому румяна, нанесенные в эту зону, стали воспринимать как нечто вроде цветного корректора. Лучше всего для этого, по его совету, подходят розовые, коралловые или персиковые оттенки.

При этом визажисты советуют избегать средств с шиммером, поскольку блестящие частицы могут подчеркнуть мелкие морщинки в зоне под глазами.

Как правильно сделать этот макияж

Подготовьте кожу

Сначала кожу нужно подготовить как для обычного макияжа. Лучше всего начать с увлажняющего крема, чтобы лицо выглядело более свежим и ровным.

После этого тон можно выровнять легкой тональной основой или тонированным дневным кремом. Консилер тоже используют, но точечно и в умеренном количестве. Его не стоит наносить слишком много, чтобы зона под глазами не выглядела перегруженной.

Нанесите румяна

Это главный этап. Румяна нужно разместить под глазами и мягко растушевать вверх к виску. Важно, чтобы переход цвета был плавным и не выглядел резким.

Лучше всего для этого подходят кремовые текстуры, поскольку они дают более естественный результат. Чтобы еще лучше смягчить границы, можно дополнительно пройтись по этой зоне кистью, которой наносилась тональная основа.

Для стойкости кремовые румяна советуют слегка зафиксировать сухими – в похожем оттенке.

Завершите образ

Чтобы макияж не был перегруженным, остальные элементы советуют оставить сдержанными. Иногда достаточно туши и геля для бровей.

Цвет губ либо подстраивают под оттенок румян, либо оставляют в спокойном нюдовом тоне. А легкий хайлайтер на скулах, под бровью и над верхней губой поможет подчеркнуть свежесть этого макияжа.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие ошибки при макияже могут добавлять возраста.

