Какие ошибки в макияже делают женщины после 50: это сразу добавляет возраста

С возрастом наш макияж должен так же меняться, как и текстура нашей кожи, ведь те приемы, которые прекрасно работали на упругих щеках и подтянутых веках, после 50 лет могут, наоборот, подчеркивать возрастные изменения. Если свести все к одному ключевому совету: мейкап с возрастом должен становиться мягче.

Видео дня

Особенно важно изменить подход к макияжу глаз, ведь именно взгляд, как ничто другое, влияет на восприятие нашего возраста. А как достичь нужного эффекта, когда вы красите глаза, разбиралось издание She Finds. Оно обратилось к профессиональным визажистам, которые назвали ключевые ошибки женщин старше 50 лет. Исправьте их, и ваш взгляд снова станет открытым и свежим.

Нанесение темных теней непосредственно в складку века

Если у вас глубоко посаженные глаза или нависшие веки, темный оттенок в самой впадине лишь добавит взгляду ненужного драматизма, сделав глаза визуально впалыми. Вы просто подчеркнете эту ямку, а сам цвет не будет заметен, когда вы держите глаза открытыми.

Вместо этого используйте тени нейтрального цвета и наносите их, держа веки раскрытыми и глядя на себя в зеркало прямо. Наносите тени чуть выше естественной складки. Это создаст иллюзию более высокого и приподнятого века. Для лучшего эффекта растушевывайте цвет к внешнему уголку, а не собирайте весь пигмент в центре.

Жесткая темная подводка

Еще одна привычка, которая только портит вид – это обводить глаз карандашом по всему контуру, от внешнего уголка до самого носа. Такая жирная обводка визуально "сжимает" глаз и делает взгляд уставшим и тяжелым, что особенно заметно на зрелой коже. Чтобы избежать этого эффекта, измените подход в целом:

делайте основной акцент на внешних уголках – это визуально приподнимет глаза.

следите, чтобы нижняя линия подводки обязательно плавно соединялась с верхней во внешнем углу;

не оставляйте четких контуров; – всегда растушевывайте карандаш, чтобы он ложился не штрихом, а мягкой дымкой.

И насчет продукта, которым вы подводите глаза – попробуйте вместо черного карандаша на нижнем веке использовать нейтральные тени. Вам нужен легкий акцент на форме, а не сплошной темный "забор" вокруг глаз.

Сияние под бровями

Считается, что легкий шиммер, нанесенный под бровь, "подсвечивает" взгляд, но на зрелой коже он работает наоборот – выставляет напоказ каждую мелкую морщинку и неровность. А это, в свою очередь, добавляет лишних лет.

Если вы хотите высветлить эту зону, лучше возьмите матовые светлые тени. Они создадут нужный эффект лифтинга, не привлекая лишнего внимания к текстуре кожи. А если хочется немного праздника в образе, то сместите сияющий акцент. Поставьте крошечное пятнышко блестящих теней во внутренний уголок глаза – там блеск добавит свежести и не подчеркнет ничего лишнего.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как быстро избавиться от отеков и темных кругов под глазами.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.