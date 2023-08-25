Подойдут на 1 сентября и каждый день: пять быстрых причесок для школьниц. Фото

Лето почти заканчивается, поэтому школьники и родители уже приступили к подготовке к учебному году. Прическа в школу – важный пункт для девочек.

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OBOZREVATEL показывает легкие плетения для детей, которые можно сделать за несколько минут. Красивые прически на 1 сентября, тем более сделанные своими руками, придают чувство праздника.

Косу "рыбий хвост" выполнить очень легко. Эта прическа отличается от обычных кос, которые все привыкли делать. Простое и оригинальное плетение дополнит образ любой школьницы.

Сначала следует расчесать волосы и собрать в высокий хвост, который нужно разделить на две части. Из правой части выбирается тонкая прядь и опрокидывается на левую сторону, а слева аналогичные манипуляции, только при этом прядь переносится вправо. Продолжайте плести косу плотно до конца.

С помощью специальной петли для причесок можно сделать бантики. Преимуществом этой прически является то, что для ее создания не нужны щипцы и заколки, которые дети обычно не любят. Для этого нужно завязать два хвостика, разделить каждый из них на две части. Каждую прядь нужно продевать под резинкой и формировать бантик.

Хвост капельками является практичной прической для школьников, поскольку она никогда не распадается. Чтобы ее сделать, нужно 5-6 резинок, в зависимости от длины волос. Сначала следует завязать высокий хвост, а затем добавлять резинки до конца, опуская на 4-5 сантиметров от предыдущей.

Хвост наизнанку подойдет для девушек с длинными или средними волосами. Особые навыки и инструменты здесь не пригодятся. Волосы следует хорошо расчесать и собрать в невысокий хвост. Резинку затягивать несильно, руками или специальной петлей протягиваем конец хвоста в отверстие между головой и основанием прически.

Прическа "коса в косе" объемная и выполняется из 4-х прядей. Плетение производится легко и быстро. Волосы собрать в боковой низкий хвост и опрокинуть на одно плечо. Из небольшой пряди заплетите тонкую косу, а остальные волосы разделите на 3 части. Заплетите обычную косу, на каждом этапе центральная прядь вращается сделанной заранее маленькой косичкой.

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