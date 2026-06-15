Подчеркивают морщины: названы 3 прически, которые добавляют возраста

Одна из самых эффективных и при этом абсолютно безболезненных омолаживающих процедур – это правильно выполненная стрижка. Ухоженные волосы правильной длины, формы и цвета способны визуально сбросить несколько лет и сделать образ легким и свежим.

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Но это работает в обе стороны – ошибка с подбором прически способна дать совершенно противоположный эффект. Не все тренды из Instagram или с модных подиумов подходят зрелой красоте – некоторые из них вместо того, чтобы освежать, лишь подчеркивают морщины, обостряют черты лица и придают образу тяжести. Издание Interia Kobieta рассказало, каких причесок и цветов лучше избегать, если не хотите добавить себе лишних лет.

Слишком темные и однотонные цвета

Очень темное окрашивание в один тон далеко не всегда выигрышно смотрится на зрелых женщинах. Насыщенный черный с синим отливом, интенсивный бордовый или холодная платина создают слишком резкий контраст с кожей. Из-за этого синяки под глазами, покраснения или мелкие морщинки становятся более заметными. Особенно коварным является синевато-черный цвет, который делает черты лица более суровыми. Гораздо лучше смотрятся многомерные оттенки – с бликами и нежными переходами, которые мягко подсвечивают кожу.

Накручивание волос на бигуди

Сегодня на пике популярности стиль effortless – при котором волосы должны выглядеть легко и непринужденно, как будто они уложились сами по себе. Именно поэтому крутые локоны, начинающиеся от самых корней, начесывание и толстый слой лака для волос все быстрее уходят в прошлое. Такие железобетонные, жестко зафиксированные прически часто выглядят тяжело и старомодно. Зато гораздо лучше смотрятся мягкие волны и естественный объем.

Тяжелая прямая челка

Вы, наверное, не раз слышали, что челка помогает выглядеть моложе и освежает лицо – и это правда, правильно подобранная форма действительно способна творить чудеса. Однако густая прямая челка, заканчивающаяся четко на линии бровей, может визуально укорачивать лицо и придавать чертам лица излишнюю тяжесть. Кроме того, она отбрасывает тень на область вокруг глаз, из-за чего взгляд кажется уставшим. Обычно гораздо лучше смотрятся более легкие, воздушные варианты челок, которые деликатно обрамляют лицо, а не утяжеляют его.

Французский пучок

Классический французский пучок ассоциируется с элегантностью и вневременным стилем, но он не всегда играет на руку, когда речь идет об антивозрастном эффекте. Эта гладкая, туго зачесанная прическа полностью открывает лицо и не оставляет ни одной свободной пряди, которая могла бы смягчить образ. Из-за этого все линии становятся более резкими, а общий вид – слишком строгим. Гладкие укладки подчеркивают абсолютно все детали лица – как те, которые нам хочется продемонстрировать, так и те, которые мы предпочли бы скрыть.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие прически идеально подойдут для отпуска – не требуют сложной укладки и прекрасно освежают.

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