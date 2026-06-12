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Идеальные для отпуска: стрижки для женщин после 40

Юлия Потерянко
Lady Oboz
3 минуты
768
Идеальные для отпуска: стрижки для женщин после 40
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Собираясь в отпуск, приятно также обновить образ, сменив прическу. Возможно, дело в предвкушении солнечных дней, поездок на пляж, вечеров под открытым небом и ярких фотографий на память, а возможно, – это просто идеальный повод попробовать что-то новенькое.

Так или иначе, удачная стрижка способна мгновенно придать уверенности и помочь почувствовать полную готовность к любым приключениям, которые готовит сезон. Если вы планируете сменить имидж перед тем, как паковать чемоданы, издание She Finds собрало семь крутых и модных стрижек, на которые стоит обратить внимание. Лучше всего эти прически подойдут женщинам за 40 – они к тому же хорошо омолаживают. Хотя присмотреться к этим трендам стилисты советуют всем, кто ищет для себя чего-то нового.

Рваный боб

Идеальные для отпуска: стрижки для женщин после 40

Рваный боб излучает беззаботную, юношескую энергию, что делает его идеальным для летних путешествий. Его неровные слои добавляют текстуры и объема, благодаря чему прическа выглядит намеренно растрепанной. Даже после дня на пляже или длительной прогулки по новому городу эта стрижка сохранит свой непринужденно крутой вид.

Перистые слои

Идеальные для отпуска: стрижки для женщин после 40

Длинная стрижка слоями придает волосам легкость и воздушность, что особенно актуально для поездок в теплую погоду. Такая градуировка помогает создать естественное движение и избавляет волосы от эффекта тяжести в условиях высокой влажности. Независимо от того, гладко ли вы уложили волосы или слегка взбили их руками, эта стрижка обеспечит непринужденный вид, идеальный для отпуска.

Французский боб

Идеальные для отпуска: стрижки для женщин после 40

Этот стиль буквально создан для отдыха. Шикарная, легкая и простая в укладке стрижка длиной до линии челюсти выглядит одинаково великолепно и тогда, когда волосы просто высохли на солнце после купания, и когда вы собираетесь на праздничный ужин и делаете укладку. Ее классическая форма мгновенно создает элегантный образ и в то же время требует минимума усилий для ухода.

Волосы до плеч с челкой-шторкой

Идеальные для отпуска: стрижки для женщин после 40

Длина до плеч в сочетании с челкой-шторкой – это один из самых универсальных вариантов для отпуска. Такая длина позволяет собирать волосы в хвосты, пучки или укладывать их волнами, в то время как челка мягко обрамляет лицо, придавая образу нежность и стиль. Эта прическа легко трансформируется из дневного образа в вечерний без особых усилий с вашей стороны.

Гладкий лоб

Идеальные для отпуска: стрижки для женщин после 40

Удлиненный боб с ровным срезом и гладкими прядями предлагает идеальный баланс между короткими и длинными волосами. Его легко собрать в высокую прическу в жаркие дни, но в то же время он достаточно короткий, чтобы чувствовать себя легко и комфортно во время летних приключений. Независимо от того, осматриваете ли вы достопримечательности, ужинаете в ресторане или отдыхаете у бассейна, эта универсальная стрижка всегда выглядит изящно.

Текстурный боб

Идеальные для отпуска: стрижки для женщин после 40

Хотите выглядеть стильно, но не хотите тратить кучу времени драгоценного отпуска перед зеркалом? Вам точно подойдет текстурированный боб. Его слои создают динамику и объем, что позволяет подчеркнуть естественную текстуру волос и добиться непринужденного "пляжного" эффекта. Все, что нужно, чтобы прическа выглядела завершенной – это немного текстурирующего спрея.

Рваная стрижка пикси

Идеальные для отпуска: стрижки для женщин после 40

Если вы ищете стрижку для отпуска, которая вообще не требует хлопот с укладкой, у рваной пикси точно не найдется конкурентов. Этот игривый стиль позволяет открыть шею в жару, а привести волосы в порядок с такой прической можно за считанные минуты. Дополнительная текстура создает объем и подчеркивает характер, делая образ веселым, современным и идеальным для лета.

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