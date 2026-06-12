Идеальные для отпуска: стрижки для женщин после 40

Собираясь в отпуск, приятно также обновить образ, сменив прическу. Возможно, дело в предвкушении солнечных дней, поездок на пляж, вечеров под открытым небом и ярких фотографий на память, а возможно, – это просто идеальный повод попробовать что-то новенькое.

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Так или иначе, удачная стрижка способна мгновенно придать уверенности и помочь почувствовать полную готовность к любым приключениям, которые готовит сезон. Если вы планируете сменить имидж перед тем, как паковать чемоданы, издание She Finds собрало семь крутых и модных стрижек, на которые стоит обратить внимание. Лучше всего эти прически подойдут женщинам за 40 – они к тому же хорошо омолаживают. Хотя присмотреться к этим трендам стилисты советуют всем, кто ищет для себя чего-то нового.

Рваный боб

Рваный боб излучает беззаботную, юношескую энергию, что делает его идеальным для летних путешествий. Его неровные слои добавляют текстуры и объема, благодаря чему прическа выглядит намеренно растрепанной. Даже после дня на пляже или длительной прогулки по новому городу эта стрижка сохранит свой непринужденно крутой вид.

Перистые слои

Длинная стрижка слоями придает волосам легкость и воздушность, что особенно актуально для поездок в теплую погоду. Такая градуировка помогает создать естественное движение и избавляет волосы от эффекта тяжести в условиях высокой влажности. Независимо от того, гладко ли вы уложили волосы или слегка взбили их руками, эта стрижка обеспечит непринужденный вид, идеальный для отпуска.

Французский боб

Этот стиль буквально создан для отдыха. Шикарная, легкая и простая в укладке стрижка длиной до линии челюсти выглядит одинаково великолепно и тогда, когда волосы просто высохли на солнце после купания, и когда вы собираетесь на праздничный ужин и делаете укладку. Ее классическая форма мгновенно создает элегантный образ и в то же время требует минимума усилий для ухода.

Волосы до плеч с челкой-шторкой

Длина до плеч в сочетании с челкой-шторкой – это один из самых универсальных вариантов для отпуска. Такая длина позволяет собирать волосы в хвосты, пучки или укладывать их волнами, в то время как челка мягко обрамляет лицо, придавая образу нежность и стиль. Эта прическа легко трансформируется из дневного образа в вечерний без особых усилий с вашей стороны.

Гладкий лоб

Удлиненный боб с ровным срезом и гладкими прядями предлагает идеальный баланс между короткими и длинными волосами. Его легко собрать в высокую прическу в жаркие дни, но в то же время он достаточно короткий, чтобы чувствовать себя легко и комфортно во время летних приключений. Независимо от того, осматриваете ли вы достопримечательности, ужинаете в ресторане или отдыхаете у бассейна, эта универсальная стрижка всегда выглядит изящно.

Текстурный боб

Хотите выглядеть стильно, но не хотите тратить кучу времени драгоценного отпуска перед зеркалом? Вам точно подойдет текстурированный боб. Его слои создают динамику и объем, что позволяет подчеркнуть естественную текстуру волос и добиться непринужденного "пляжного" эффекта. Все, что нужно, чтобы прическа выглядела завершенной – это немного текстурирующего спрея.

Рваная стрижка пикси

Если вы ищете стрижку для отпуска, которая вообще не требует хлопот с укладкой, у рваной пикси точно не найдется конкурентов. Этот игривый стиль позволяет открыть шею в жару, а привести волосы в порядок с такой прической можно за считанные минуты. Дополнительная текстура создает объем и подчеркивает характер, делая образ веселым, современным и идеальным для лета.

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