Икона стиля. 10 платьев принцессы Дианы, которые мир никогда не забудет

Представительница королевской семьи Великобритании принцесса Диана всегда считалась иконой стиля. Она никогда не боялась сочетать в образах яркие цвета и выбирать нетипичные для своего статуса фасоны одежды.

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Сегодня, 1 июля, принцессе Уэльской могло бы исполниться 63 года. В связи с этим OBOZ.UA подготовил подборку 10 самых эффектных платьев Леди Ди, в которых она появлялась на публике.

Свадебное платье

Принцесса Диана вышла замуж за принца Чарльза 29 июля 1981 года. На официальной церемонии, проходившей в соборе Святого Павла, монархиня поразила всех присутствующих своим потрясающим нарядом. Невеста выбрала старинное кружевное платье цвета слоновой кости, сделанное из шелковой тафты, украшенное жемчугом и стразами. Особенностью ее образа, созданного Дэвидом и Элизабет Эммануэль, стал шлейф длиной 762 сантиметра.

"Платье мести"

Мерцающее черное платье с открытыми плечами и небольшим шифоновым шлейфом стало самым незабываемым и поразительным луком представительницы семьи монархов Великобритании. Появившись в эффектном образе на ужин по сбору средств в галерее Serpentine, принцесса Диана нарушила сразу несколько правил, надев вещи, запрещенные человеку ее статуса: смелое декольте, высокие каблуки и юбка выше колена. Аутфит в тот вечер получил название "платье мести", ведь Леди Ди выбрала его в ответ на публичное признание мужа в измене с Камиллой Паркер-Боулз.

Красное платье с открытыми плечами

Принцесса Диана появилась на официальном ужине в Аргентине 1995 года, надев красное кружевное платье с открытыми плечами, созданное Catherine Walker.

Светло-голубое платье со стразами

Принцесса Уэльская посетила представление Английского национального балета "Лебединое озеро" в мерцающем платье нежно-голубого цвета. Этот образ также отличался от привычных вещей членов королевской семьи, ведь не отвечал всем стандартам.

Белое платье с пайетками

В 1997 году Леди Ди появилась на предаукционной вечеринке Christie's в белом платье, украшенном мерцающими блестками. Дизайн наряда разработали Catherine Walker.

Переливчатое платье

Любовь монархини к ярким вещам ясно можно увидеть через образ, созданный для появления на премьере фильма "Берк и Уиллс" в Мельбурне. Принцесса Диана посетила мероприятие в длинном переливчатом платье серебряного цвета.

Темно-синее платье

Леди Ди появилась на благотворительной премьере фильма "Призраки" в 1995 году, надев темно-синее вечернее платье с глубоким вырезом.

Белое платье в черный горошек

Принцесса Уэльская предстала перед публикой в белом платье в черный горошек, разработанном британским модельером Виктором Эдельштейном. Образ дополнила шляпкой соответствующей цветовой гаммы, которую создал Фредерик Фокс.

Красно-фиолетовое платье

В ярком наряде принцесса Диана появилась на премьере фильма "Горящая тайна" в 1989 году. Монархиня выбрала насыщенное красно-фиолетовое платье, смоделированное Кэтрин Уокер.

Ярко-розовое платье

Для официального австралийского приема 1983 года Леди Ди выбрала ярко-розовое платье, созданное Виктором Эдельштейном.

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