10 причесок принцессы Дианы, которые никогда не выйдут из моды. Фото

Со знаковыми личностями в моду входят и их стиль и прически. Для принцессы Дианы этот эстетический маркер был и продолжает оставаться ее белокурыми волосами, определившими эпоху во всех ее итерациях.

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Постоянно сменявшиеся прически Леди Ди были в основном результатом работы мастера-парикмахера Сэма МакНайта. Именно он сократил длину волос принцессы Дианы, чтобы лучше соответствовать ее силе и духу времени, пишет instyle.

В течение семи лет сотрудничества МакНайт и Диана наслаждались процессом, поэтому даже ее наиболее ретро стрижки вполне актуальны сегодня. Так что показываем вам подборку из 10 причесок Леди Ди, которые никогда не выйдут из моды.

С расческой для волос

Диана, как правило, ассоциируется с короткой прической, но эта эффектная прическа излучает тихую роскошь. А расческа доказывает силу хорошо одобренного аксессуара, привлекая внимание к ее лицу и подчеркивая роскошную естественную длину. Учитывая популярность объемного блонда, этот стиль хорошо вписывается в современную моду – просто разрыхлите волосы и частично заколите назад с помощью расчески по вашему выбору.

Свадебная прическа

Говорить о прическах Леди Ди и не вспомнить свадебную, было бы неправильно. В тот день ее короткое боб-каре было объемным и зачесано набок, чтобы дополнить тиару на макушке. В последующие годы Диана продолжала итерацию этого вида, сделав его фирменным стилем.

Лебединое озеро

Еще одна замечательная и неприхотливая прическа от принцессы. Пикси, заправленное за ухо, с прямой челкой. Это такой отход от ее типичного объемного пикси, а гладкий затылок выглядит так шикарно и элегантно.

Утонченный стиль, который носили на спектакле "Лебединое озеро" в лондонском Королевском Альберт-Холле.

Бунтарь

Прическа с большим количеством слоев и единственная длина сзади – удобно, красиво и всегда стильно. Прическа носит несколько бунтарский характер. Добавьте немного аксессуаров и вы получите поистине вневременной стиль.

Кратко и непринужденно

На самом деле воспроизвести прическу принцессы гораздо проще, чем кажется. Кратко, резко и непринужденно – вот лучшее описание этой прически. Приглажена стрижка принцессы с глубоким пробором, что демонстрирует трендовую на сегодня склонность к мокрой текстуре и окученным кончикам.

Образ начала 80-х

Этот образ начала 80-х годов имеет украшение с перьями, которые вернулись в современное мышление. Широкая текстура и разнообразная длина позволяют искусно следовать за советами парикмахера Леди Ди Макнайта, независимо от того, предпочитаете ли вы интерпретацию с тиарой или без нее.

Мечта 80-х

А вот пример предыдущей прически без тиары. Если ваша цель – ода 80-м, этот вариант боб-каре – именно то, что нужно. Попросите парикмахера сделать короткий боб с большим объемом. Чтобы сделать похожую прическу, нужно будет воспользоваться текстурирующим спреем или спрей для волос, чтобы помочь вашим волосам достичь идеального уровня тела и объема.

Цветочный шиньон

В этом случае это не столько стрижка как стиль принцессы Дианы. Прическа, которую стоит попробовать, если хотите романтизировать свой образ. Короткий боб с цветочной отделкой (достигается с помощью шелковых цветов) создает иллюзию шиньона. Добавление аксессуаров сбоку или сзади на короткую стрижку вызывает интерес и полностью меняет силуэт.

Скульптурный Боб

Тем, кто предпочитает немного более длинное каре, стоит рассмотреть этот боб. Такая прическа уменьшает длину лица и создает скульптурный стиль.

Классическая Диана

Классическая прическа принцессы Дианы отличалась небольшой высотой сзади, с полной челкой и гладкой текстурой, что создавало гламурный и устойчивый образ.

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