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10 причесок принцессы Дианы, которые никогда не выйдут из моды. Фото

Анна Боклажук
Lady Oboz
4 минуты
1,0 т.
10 причесок принцессы Дианы, которые никогда не выйдут из моды. Фото

Со знаковыми личностями в моду входят и их стиль и прически. Для принцессы Дианы этот эстетический маркер был и продолжает оставаться ее белокурыми волосами, определившими эпоху во всех ее итерациях.

Видео дня

Постоянно сменявшиеся прически Леди Ди были в основном результатом работы мастера-парикмахера Сэма МакНайта. Именно он сократил длину волос принцессы Дианы, чтобы лучше соответствовать ее силе и духу времени, пишет instyle.

В течение семи лет сотрудничества МакНайт и Диана наслаждались процессом, поэтому даже ее наиболее ретро стрижки вполне актуальны сегодня. Так что показываем вам подборку из 10 причесок Леди Ди, которые никогда не выйдут из моды.

С расческой для волос

10 причесок принцессы Дианы, которые никогда не выйдут из моды. Фото

Диана, как правило, ассоциируется с короткой прической, но эта эффектная прическа излучает тихую роскошь. А расческа доказывает силу хорошо одобренного аксессуара, привлекая внимание к ее лицу и подчеркивая роскошную естественную длину. Учитывая популярность объемного блонда, этот стиль хорошо вписывается в современную моду – просто разрыхлите волосы и частично заколите назад с помощью расчески по вашему выбору.

Свадебная прическа

10 причесок принцессы Дианы, которые никогда не выйдут из моды. Фото

Говорить о прическах Леди Ди и не вспомнить свадебную, было бы неправильно. В тот день ее короткое боб-каре было объемным и зачесано набок, чтобы дополнить тиару на макушке. В последующие годы Диана продолжала итерацию этого вида, сделав его фирменным стилем.

Лебединое озеро

10 причесок принцессы Дианы, которые никогда не выйдут из моды. Фото

Еще одна замечательная и неприхотливая прическа от принцессы. Пикси, заправленное за ухо, с прямой челкой. Это такой отход от ее типичного объемного пикси, а гладкий затылок выглядит так шикарно и элегантно.

Утонченный стиль, который носили на спектакле "Лебединое озеро" в лондонском Королевском Альберт-Холле.

Бунтарь

10 причесок принцессы Дианы, которые никогда не выйдут из моды. Фото

Прическа с большим количеством слоев и единственная длина сзади – удобно, красиво и всегда стильно. Прическа носит несколько бунтарский характер. Добавьте немного аксессуаров и вы получите поистине вневременной стиль.

Кратко и непринужденно

10 причесок принцессы Дианы, которые никогда не выйдут из моды. Фото

На самом деле воспроизвести прическу принцессы гораздо проще, чем кажется. Кратко, резко и непринужденно – вот лучшее описание этой прически. Приглажена стрижка принцессы с глубоким пробором, что демонстрирует трендовую на сегодня склонность к мокрой текстуре и окученным кончикам.

Образ начала 80-х

10 причесок принцессы Дианы, которые никогда не выйдут из моды. Фото

Этот образ начала 80-х годов имеет украшение с перьями, которые вернулись в современное мышление. Широкая текстура и разнообразная длина позволяют искусно следовать за советами парикмахера Леди Ди Макнайта, независимо от того, предпочитаете ли вы интерпретацию с тиарой или без нее.

Мечта 80-х

10 причесок принцессы Дианы, которые никогда не выйдут из моды. Фото

А вот пример предыдущей прически без тиары. Если ваша цель – ода 80-м, этот вариант боб-каре – именно то, что нужно. Попросите парикмахера сделать короткий боб с большим объемом. Чтобы сделать похожую прическу, нужно будет воспользоваться текстурирующим спреем или спрей для волос, чтобы помочь вашим волосам достичь идеального уровня тела и объема.

Цветочный шиньон

10 причесок принцессы Дианы, которые никогда не выйдут из моды. Фото

В этом случае это не столько стрижка как стиль принцессы Дианы. Прическа, которую стоит попробовать, если хотите романтизировать свой образ. Короткий боб с цветочной отделкой (достигается с помощью шелковых цветов) создает иллюзию шиньона. Добавление аксессуаров сбоку или сзади на короткую стрижку вызывает интерес и полностью меняет силуэт.

Скульптурный Боб

10 причесок принцессы Дианы, которые никогда не выйдут из моды. Фото

Тем, кто предпочитает немного более длинное каре, стоит рассмотреть этот боб. Такая прическа уменьшает длину лица и создает скульптурный стиль.

Классическая Диана

10 причесок принцессы Дианы, которые никогда не выйдут из моды. Фото

Классическая прическа принцессы Дианы отличалась небольшой высотой сзади, с полной челкой и гладкой текстурой, что создавало гламурный и устойчивый образ.

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