Под какие прически подходит челка-шторка: идеальные сочетания

Челка-шторка уже несколько сезонов подряд удерживает позиции одного из самых популярных трендов в мире причесок. Ее выбирают за универсальность, легкость в уходе и способность мгновенно менять внешность.

Такая челка мягко обрамляет лицо, добавляет образу легкости и естественности. Она не требует идеальной симметрии, что делает ее особенно удобной в повседневной жизни. К тому же челка-шторка удачно сочетается как с собранными, так и с распущенными прическами.

Стилисты рассказали, с какими вариантами укладок она смотрится эффектнее всего.

Что такое челка-шторка и почему она так популярна

Челка-шторка – это удлиненная челка с пробором по центру, которая плавно расходится в стороны и сливается с основной длиной волос. Самые короткие пряди обычно доходят до уровня глаз или скул, а дальше постепенно удлиняются. Благодаря такой форме он не выглядит резко или слишком графично. Наоборот – создает мягкий, расслабленный эффект и подходит почти к любой форме лица.

Хвост

Обычный хвост часто воспринимается как сугубо практичная прическа. Однако с челкой-шторкой он выглядит значительно стильнее и женственнее. Несколько свободных прядей у лица смягчают черты и добавляют образу легкого небрежного шарма. Такой вариант идеально подходит для ежедневных дел, офиса или прогулок.

Длинные распущенные волосы

На длинных волосах челка-шторка смотрится особенно эффектно. Она добавляет прическе структуры, делает обрамление лица более выразительным и в то же время мягким. Даже прямые или тонкие волосы с такой челкой выглядят более объемными и живыми. Это отличный выбор для тех, кто не хочет кардинальных изменений, но хочет обновить образ.

Высокий пучок

Высокий пучок – идеальное решение, когда не хватает времени. Однако без дополнительных деталей он может выглядеть слишком строго. Челка-шторка разбавляет эту строгость, делая прическу более гармоничной. Пряди спереди смягчают линии и добавляют образу непринужденности.

Полусобранные волосы

Прически с частично собранными волосами сочетают удобство и женственность. В комбинации с челкой-шторкой они выглядят завершенными и продуманными. Такой вариант подходит для романтических образов, встреч или дней, когда хочется выглядеть опрятно, но без излишней официальности.

Длинный боб (лоб)

Лоб сам по себе является стильной и универсальной стрижкой. Однако в сочетании с челкой-шторкой он становится менее строгим и более современным. Челка добавляет объема, смягчает черты лица и создает эффект effortless chic – без необходимости в идеальной укладке.

Как быстро уложить челку-шторку

Одно из главных преимуществ этой челки – простота ухода. Достаточно слегка увлажнить пряди, сделать свободный пробор и высушить феном, направляя волосы от лица. По желанию можно слегка подкрутить кончики для дополнительного движения. Завершающий штрих – минимум фиксации, чтобы прическа оставалась живой и естественной.

