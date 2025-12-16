Челка-шторка вышла из моды: названы самые стильные прически 2026 года

2025-й без преувеличения стал годом челки – ее примерили почти все ключевые лица мирового шоу-бизнеса и модной индустрии. От подиумов Chanel до красных дорожек и TikTok-трендов, челка в разных вариациях стала главным инструментом для обновления образа без радикального изменения длины.

Впрочем, в преддверии 2026 года бьюти-индустрия фиксирует смену вектора, пишут в Vogue Arabia: классическая челка-шторка постепенно теряет актуальность, уступая более сложным, текстурированным и персонализированным формам. Стилисты делают ставку на стрижки, которые подчеркивают черты лица, работают с естественной структурой волос и не выглядят "уложенными до миллиметра".

Длинная стрижка с мягким наслоением и объемной челкой

Один из самых узнаваемых образов – прическа Сабрины Карпентер. Это длинные или средне-длинные волосы с постепенным начесом и челкой, которая не разделяется четко на "шторы", а плавно обрамляет лицо. Пробор по центру сохраняется, но линии становятся более мягкими, а кончики – более легкими благодаря точечной технике стрижки. Такой вариант визуально смягчает черты и добавляет объема без перегрузки формы.

Длинные волосы с густой прямой челкой

Прическа Дакоты Джонсон остается одной из самых востребованных в Голливуде. В отличие от вариантов со "шторкой", ее челка – плотная, прямая и почти монолитная, с минимальным прореживанием. Длина волос – ниже груди, с заметным, но контролируемым наслоением, которое сохраняет массу. Это решение стилисты советуют обладательницам густых волос, которые хотят движения без потери плотности.

Итальянский боб с "челкой-медузой"

Селена Гомес задала новое направление в более коротких формах. Ее мягкий итальянский боб дополняет длинная, полупрозрачная челка, которая касается бровей и деликатно прикрывает лоб. В профессиональной среде ее уже окрестили "челкой-медузой" – за способность смягчать линию роста волос и создавать вытянутый силуэт лица. Форма работает особенно хорошо для круглого типа лица.

Короткий боб с микрочелкой

Зои Кравиц возвращает интерес к микрочелке, но в обновленном прочтении. Короткая длина чуть ниже мочки уха, прямая линия среза и легкое текстурирование вместо идеальной геометрии. Челка – компактная, невысокой густоты, расположена чуть выше бровей. Ключевой акцент – эффект легкой "изношенности", который делает образ менее формальным.

Ровная средняя длина с растрепанной челкой

PinkPantheress демонстрирует, как челка может работать даже на тонких волосах. Основная длина – ровная, тогда как фронтальная зона прорисована слоями. Челка открывается по центру, легко меняет направление укладки и не выглядит статичной. Именно эта гибкость, по словам стилистов, станет одним из главных требований к прическам в 2026 году.

Длинные волосы в стиле современного shag

Актриса Софи Тэтчер популяризирует объемную, многослойную стрижку с длинной взъерошенной челкой. Это вариант для волнистых волос, который требует ухода, но обеспечивает максимальное движение и текстуру. Передние пряди значительно короче, что формирует четкие контуры лица и отсылает к эстетике рок-шик 70–90-х годов.

Вьющиеся волосы с мягкой челкой

Для обладательниц кудрей актуальной остается средняя длина с легким наслоением. Челка – дугообразная или сдвинутая набок, без жесткой прямой линии. Такая форма позволяет сохранить баланс и не "укорачивает" лицо визуально. Вдохновением для этого тренда стала Уитни Пик.

"Искусственная" челка и глубокий боковой пробор

Для тех, кто не готов к радикальным решениям, стилисты советуют альтернативу – имитацию челки с помощью глубокого бокового пробора. Как показала Рианна на CFDA Awards, этот прием создает загадочный образ и позволяет менять стиль без ножниц.

