Почему у французских женщин всегда безупречная кожа и чем их уход отличается от британок

Франция известна не только своими домами моды и парфюмерией, но и косметикой, благодаря которой кожа француженок невероятно мерцает. В то время Великобритания страдает от постоянного изменения погоды и проблем с жесткостью воды, что сильно влияет на состояние кожи.

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В последние годы французская косметика становится все более популярной. Многие их продукты используют также украинки: от мицеллярной воды до сывороток с витамином С. Впрочем, популярность способа ухода за кожей лица француженок заключается в его простоте, как утверждает эксперт в уходе за кожей Сет Каталано в Who What Wear UK.

"Французский уход за кожей, как и французская мода, излучает легкость и уверенность. Он обещает результат без строгих требований или запутанной схемы. Французский уход за кожей является доступным, ориентированным на результат и приятным в использовании", – пояснил он главное отличие в уходе за кожей.

Основной причиной, чем отличаются британские и французские схемы ухода за лицом, есть желание англичан попробовать что-то новое и популярное. В основном, тактика заботы о своей коже у украинцев довольно похожа с британцами: постоянный поиск "того же" крема и скупка новинок.

Эксперт отметил, что часто TikTok влияет на выбор уходовых продуктов. Иногда складывается впечатление, что для идеальной сияющей кожи требуются сотни продуктов в рутине. На самом деле, это не так. Только нескольких качественных средств будет достаточно, чтобы получить хороший результат. В этом и состоит концепция французского ухода.

Каталано советует строить собственную схему ухода в зависимости от порядка нанесения продуктов. "Сначала мы балансируем состояние кожи путем нежной очистки и тонирования, чтобы получить наилучшие результаты от ухода", – рассказал эксперт.

В частности, эксперт напомнил, что качественный солнцезащитный крем является одной из важнейших составляющих ухода за кожей. "Прежде всего, ключ к лучшим результатам – это профилактика. Инвестируйте в формулы с клиническими исследованиями и никогда не забывайте о защите от солнца!" – заметил он.

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