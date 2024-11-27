Платье-смокинг, бахрома и наряды для любой фигуры: Андре Тан представил новую стильную коллекцию 'Феникс'

22 ноября украинский дизайнер Андре Тан представил новую коллекцию "Fenix", на которую его вдохновили одноименная птица и несокрушимость украинских женщин. Идейным вдохновением коллекции стала птица феникс, символ возрождения и бессмертия.

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Феникс, как известно, возрождается из пепла новой версией себя, молодым и сильным, и с давних пор представляет собой образ надежды для многих поколений, крепко укорененный в мифологии и фольклоре разных стран земного шара, сообщила пресс-служба модельера OBOZ.UA.

"Феникс – это вдохновляющий пример того, как можно найти в себе силы в трудные времена и невзгоды, подняться и продолжать движение. Настоящим фениксом сегодня я считаю украинскую женщину, каждого украинца – всех нас. Мы каждый день встаем и возрождаемся в новом дне, двигаемся дальше к победе, потому что пути назад уже нет", – объяснил Андре Тан.

Главная особенность "Fenix" – использование большого количества бахромы. Коллекция включает в себя множество дизайнерских платьев и решений для повседневных вещей. Особым элементом коллекции стало платье-смокинг, где вместо стандартных рукавов – "крылья" из бахромы.

Бахрома на рукавах платьев, топов и жакетов – это приятная (на ощупь и для глаза) деталь, которая создает эффект движения, свободы и легкости, придает вещам изысканную динамику. Помимо большого количества платьев также присутствуют длинные в пол макси-юбки, которые подчеркнут красоту независимо от телосложения тела, ведь они скроены наискось, под углом – и таким образом идеально подойдут на любую фигуру.

Также новая коллекция имеет две доминирующие характеристики. Во-первых, это традиционное уже Андре Тана функциональное удобство, которое помогает женщине быть "фениксом" каждый день и не переживать за свой внешний вид. Ведь сегодняшняя украинская женщина из-за военных обстоятельств вынуждена выполнять много дел и принимать гораздо большее количество решений, которые раньше она могла разделить с мужчиной – и у нее не всегда находится лишнее время на себя. При этом женщины в любом возрасте остаются женщинами: они стремятся к вниманию, хотят чувствовать себя красивыми, любимыми и желанными.

Вторая ключевая характеристика коллекции "Fenix", которая учла и эти женские потребности. Сексуальность дизайнерских платьев с бахромой на рукавах помогает проживать жизнь в ритме танца и не терять сил даже при неблагоприятных обстоятельствах. "Иногда, чтобы принять правильное решение или должным образом оценить происходящее вокруг, нужно немного оторваться от земли. Взлететь вверх как птица. "Fenix" – это мой new year resolution для всех украинцев. Стать птицей-фениксом, оторваться от земли и загадать желание. Оно у всех одно, поэтому оно обязательно сбудется", – резюмирует художник.

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