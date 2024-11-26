Антитрендовая сумка станет хитом 2025 года: как стильно носить бананку
В следующем сезоне зима-весна в моду неожиданно вернутся сумки-бананки. Аксессуар, который недавно был антитрендом, вскоре станет неотъемлемой частью стильных образов.
Журнал Vogue отметил, что поясная сумка снова появилась на модных показах известных брендов. Дизайнеры обновили устаревшие модели и дали новую жизнь забытому тренду. Сейчас аксессуар выглядит несколько по-другому.
Бренд Burberry создал и представил бананку из замши в традиционных цветах. Этот материал является одним из самых популярных в следующем сезоне.
Dior же в своей спортивной коллекции выпустил версию XXL. Поэтому в сумку могут поместиться все самые необходимые вещи.
Бренд Louis Vuitton тоже выпустил несколько стильных вариантов поясных сумок. Аксессуар сделан из кожи в трендовых цветах – коричневом, черном и синем. Также представлен большой выбор размеров. Кожаная сумка в модных оттенках прекрасно дополнит зимние и весенние образы.
Сумка-бананка подойдет под любую одежду, ведь бренды создали модный аксессуар под разные стили – от спортивного до классики.
Следует обратить внимание, что носят ее в этом сезоне по-другому. Теперь трендовую вещь не модно застегивать на поясе, а носить нужно в руке или на одном плече.
Ранее OBOZ.UA писал о трех моделях универсальных сумок, которые подойдут к любому образу.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!