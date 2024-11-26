Антитрендовая сумка станет хитом 2025 года: как стильно носить бананку

В следующем сезоне зима-весна в моду неожиданно вернутся сумки-бананки. Аксессуар, который недавно был антитрендом, вскоре станет неотъемлемой частью стильных образов.

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Журнал Vogue отметил, что поясная сумка снова появилась на модных показах известных брендов. Дизайнеры обновили устаревшие модели и дали новую жизнь забытому тренду. Сейчас аксессуар выглядит несколько по-другому.

Бренд Burberry создал и представил бананку из замши в традиционных цветах. Этот материал является одним из самых популярных в следующем сезоне.

Dior же в своей спортивной коллекции выпустил версию XXL. Поэтому в сумку могут поместиться все самые необходимые вещи.

Бренд Louis Vuitton тоже выпустил несколько стильных вариантов поясных сумок. Аксессуар сделан из кожи в трендовых цветах – коричневом, черном и синем. Также представлен большой выбор размеров. Кожаная сумка в модных оттенках прекрасно дополнит зимние и весенние образы.

Сумка-бананка подойдет под любую одежду, ведь бренды создали модный аксессуар под разные стили – от спортивного до классики.

Следует обратить внимание, что носят ее в этом сезоне по-другому. Теперь трендовую вещь не модно застегивать на поясе, а носить нужно в руке или на одном плече.

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