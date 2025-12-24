Платье, которое будет на каждом празднике: назван самый роскошный тренд 2026 года

Платье с интегрированным шарфом станет ключевым вечерним трендом 2026 года. Стилисты и модные обозреватели уже сейчас называют именно этот фасон наиболее универсальным и роскошным решением для праздничных событий – от свадеб и корпоративов до новогодних вечеринок.

Видео дня

Главное преимущество тренда – сочетание эффектного вида и минимальных усилий для стилизации. Речь идет о платьях-шарфах (scarf dress), которые в 2026 году уверенно закрепятся в праздничных гардеробах, пишут в Who What Wear.

Такой фасон предполагает наличие прикрепленного или съемного шарфа из той же ткани, что и само платье. Элемент может быть драпирован, обернут вокруг шеи или свободно спадать, формируя завершенный и продуманный образ без потребности в дополнительных аксессуарах.

Дизайн платья-шарфа базируется на знакомых силуэтах: воротник "халтер", безрукавные модели, платья с длинными рукавами или открытыми плечами. Именно шарф становится ключевой деталью, которая добавляет образу драматичности, изысканности и визуальной целостности. Такой крой позволяет выглядеть празднично даже без сложной укладки или большого количества украшений.

Чаще всего этот тренд реализуется в длинных платьях в пол из атласа или других материалов с деликатным блеском. В то же время дизайнеры активно экспериментируют и с более короткими вариантами, сочетая платье-шарф с более лаконичным кроем, что делает модель уместной не только для торжественных, но и для коктейльных событий.

Популярность платьев-шарфов логично продолжает модные тенденции 2025 года. В течение года активно использовались шарфы как часть одежды – в свитерах, блузках, жакетах, а также вернулись узкие шарфы и банданы.

Ранее OBOZ.UA писал о главном аксессуаре зимы 2025/2026, о котором все говорят. Он появился в актуальных коллекциях известных брендов – Prada, Miu Miu, Khaite и Bottega Veneta.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.