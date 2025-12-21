Назван главный аксессуар зимы 2025/2026, о котором все говорят

Кожаные перчатки в этом сезоне (осень/зима 2025-2026) – очень актуальный аксессуар. Они сочетают в себе эстетику, функциональность и возможность создать яркий акцент для оригинального образа.

Если вы планируете обновлять зимний гардероб – перчатки из натуральной кожи однозначно стоит рассмотреть как вариант покупки. Они появились в актуальных коллекциях известных брендов – Prada, Miu Miu, Khaite и Bottega Veneta, пишет OBOZ.UA.

Бесспорно, самой трендовой моделью являются кожаные перчатки выше локтя. Также популярны варианты с "рабочим" характером – вдохновленные рабочими перчатками, но с элементом высокой моды.

Что касается материалов, то в моде сейчас – кожа и подкладка из кашемира, чтобы было тепло и стильно. Также достаточно привлекательны практичные модели с "сенсорными" пальцами, чтобы можно было пользоваться смартфоном.

Цвет аксессуаров тоже имеет значение: в тренде яркие кожаные варежки красного, зеленого, винного оттенков.

Как носить главный аксессуар этой осенью

Стилисты советуют выбирать перчатки насыщенного цвета (красные, зеленые, винные) и сочетать их с нейтральным пальто или курткой.

Если вы предпочитаете более классический стиль, тогда выберите черные или коричневые кожаные перчатки, кашемировый шарф и однотонное пальто.

Также для создания свежего образа можно использовать тренд "перчатка на пояс": одна перчатка заправлена или подвешена на пояс или ремень. Это не только стильно, но и оригинально.

