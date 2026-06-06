'Пикантный' французский маникюр захватит тренды этим летом: как выглядит

Этим летом классический французский маникюр получит яркое обновление – вместо нежных белых кончиков в тренды выходят насыщенные красные акценты. Так называемые Spicy Nails сочетают чистую нюдовую базу, узнаваемую форму френча и выразительный красный цвет, который сразу добавляет маникюру смелости, энергии и летнего настроения.

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Особенно популярными будут оттенки томатного, чили и глубокого вишневого. Детали информирует Myself.

Как выглядит "пикантный" френч

Главная особенность этого маникюра – контраст между натуральной, чистой базой и насыщенными красными кончиками. Основа обычно остается нежной: розовой, молочной или полупрозрачной нюдовой.

Именно благодаря такой базе маникюр не кажется перегруженным. Он сохраняет минималистичную элегантность классического французского дизайна, но красный цвет делает его намного современнее и выразительнее.

В отличие от традиционного френча, Spicy Nails имеют более смелый характер. Красные кончики сразу привлекают внимание, добавляют образу уверенности и хорошо сочетаются как с повседневным стилем, так и с летними вечеринками или особыми событиями.

Почему этот маникюр стал популярным

Классический вариант все чаще получает современные обновления: кончики делают хромированными, молочными, ванильными или украшают игривыми узорами.

Spicy French хорошо вписывается в эту тенденцию. Он достаточно знакомый, чтобы выглядеть элегантно, но при этом достаточно яркий, чтобы не потеряться в образе.

Еще одна причина популярности – сам красный цвет. Летом он особенно эффектно сочетается с золотыми украшениями, загорелой кожей, белой одеждой, льняными вещами и минималистичными образами. Такой маникюр может стать главным акцентом даже в очень простом наряде.

Кому подходит Spicy Nails

Лучше всего этот тренд смотрится на коротких или средней длины ногтях миндальной формы или squoval – мягком квадрате с закругленными краями. Такая форма сохраняет баланс между практичностью и элегантностью.

Тем, кто любит более сдержанный маникюр, подойдет тонкая красная линия в стиле micro French. Она выглядит деликатнее, но все равно добавляет дизайну цветового акцента.

Если же хочется более драматичного эффекта, красные кончики можно сделать шире и покрыть их ультраблестящим топом. В таком варианте маникюр будет более броским и праздничным.

Как повторить тренд дома

Для Spicy French нужны всего три основных средства: розовая или молочная нюдовая база, насыщенный красный лак и глянцевый топ. Именно блестящее покрытие делает маникюр завершенным и придает ему дорогой эффект.

Сперва ногти покрывают нежной базой, а затем прорисовывают красные кончики. Если ровная линия дается сложно, можно воспользоваться специальными трафаретами для френча или тонкой кисточкой для nail art.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как сделать летний "маникюр русалки".

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