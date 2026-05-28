Самый нежный тренд лета: как сделать 'маникюр русалки'

"Маникюр русалки" стал одним из самых нежных трендов этого лета. Его вдохновением стало морское стекло – маленькие осколки, которые вода годами шлифует, пока они не становятся гладкими, матовыми и немного загадочными.

Саме этот эффект теперь переносят на ногти: покрытие должно быть полупрозрачным, слегка молочным и очень мягким. Sea Glass Nails сочетают минимализм, летнее настроение и деликатный акцент, информирует Myself.

Почему Sea Glass Nails стали такими популярными

Некоторые нейл-тренды быстро теряют актуальность, но Sea Glass Nails выглядят гораздо спокойнее и изящнее. Они не привязаны к слишком яркому дизайну, поэтому легко вписываются и в повседневный стиль, и в летний образ для отдыха.

Этот маникюр вдохновлен настоящим морским стеклом – осколками, которые море шлифовало годами, пока они не стали гладкими, матовыми и почти бархатными на ощупь. Именно такую поверхность и пытаются воссоздать на ногтях: нежную, полупрозрачную, немного молочную и ненавязчивую.

Главное преимущество Sea Glass Nails – баланс между простотой и заметностью. Маникюр не кричащий, но достаточно выразительный, чтобы привлекать внимание. На солнце ногти мягко отражают свет, не имеют чрезмерного блеска и сразу вызывают ассоциации с морем, солью на коже и летним побережьем.

Какие цвета выбрать

Для Sea Glass Nails лучше всего подходят оттенки, которые можно представить на пляже или среди морского стекла. Это спокойные, немного приглушенные цвета с легкой прозрачностью.

Самые удачные варианты:

акваголубой;

бирюзовый;

шалфейно-зеленый;

мягкий белый;

припудренный розовый с холодным подтоном;

прозрачный лавандовый;

светлый серо-голубой;

Такие оттенки создают эффект свежести и легкости. Они не кажутся слишком яркими, но в то же время имеют летнее, почти сказочное настроение.

Главный секрет – матовый финиш

В этом тренде решающее значение имеет не только цвет, но и финиш. Именно легкое матовое или сатиновое покрытие делает ногти похожими на морское стекло.

Если оставить слишком много глянца, маникюр может напоминать классические jelly nails из 2000-х. Sea Glass Nails работают иначе: они должны быть более мягкими, спокойными и такими, будто поверхность ногтей уже изменили солнце, вода и морская соль.

Поэтому вместо яркого блеска лучше выбирать матовый топ или покрытие с деликатным сатиновым эффектом.

Как сделать Sea Glass Nails дома

Для начала нужно подготовить ногти. Такой маникюр лучше всего подходит к ухоженной, естественной форме, поэтому стоит аккуратно подпилить ногти, отодвинуть кутикулу, слегка выровнять поверхность и нанести базовое покрытие.

Далее переходят к цвету. Характерный эффект морского стекла создает не плотный лак, а несколько тонких полупрозрачных слоев. Покрытие не должно полностью перекрывать ногтевую пластину.

Лучше всего наносить два тонких слоя вместо одного плотного. Легкая неравномерность прозрачности только усилит эффект, ведь настоящее морское стекло тоже не имеет идеально одинаковой поверхности. Хорошо, если под лаком немного просматривается натуральный контур ногтя.

Когда цвет высохнет, нужно нанести матовый или мягкий сатиновый топ. Именно этот этап превращает обычный пастельный маникюр в Sea Glass Nails. Блеск исчезает, а ногти начинают напоминать стекло, отшлифованное морем.

