Песочные часы, гидроволосы и боб-клеш. 10 причесок, которые стоит попробовать этим летом

Пришло тепло, а с ним и желание сменить внешний вид на летний сезон. Летом хочется больше экспериментов с волосами, ведь их не нужно прятать под теплые шапки или капюшоны. Самое время узнать про тренды на лето 2024 года.

Что же ждать этого сезона? Летом 2024 года будет в тренде более спортивная эстетика. Боб-каре остается на пике популярности, но есть несколько моментов, обратив внимание на которые вы можете сделать прическу более актуальной. А цвет волос стоит выбрать спокойный, немного обыденный, но не менее блестящий. Сегодня OBOZ.UA показывает вам 10 вариантов причесок, которые стоит попробовать этим летом.

Кроп-боб

Или очень укороченный боб. Это просто совершенно летняя прическа, имеющая длину немного длиннее обычной короткой стрижки. В этом есть нарядное и спортивное настроение 90-х.

Стоит только помнить, что с такой длиной собрать волосы в какой-то пучок или хвостик будет почти невозможно. Но поскольку самая длинная часть и так достаточно коротка, вам вряд ли будет жарко из-за волос.

Песочные часы

Если вы любите длинные волосы, слои в виде песочных часов могут быть вашим настроением. Они выводят кадрирование лица на новый уровень. Тактические стрижки могут подчеркнуть наши скулы визуально уменьшая челюсть и ключицу.

Длина должна достигать самой узкой части талии, подчеркивая женскую форму "песочных часов". Концы должны сужаться вокруг достигаемой талии с помощью разумной укладки, чтобы обеспечить правильный баланс основной массы волос.

Гидроволосы

Одна из тенденций в прическах, которая производит фурор этим летом, – это "мокрые" или "гидро" волосы. Идея состоит в том, что волосы должны выглядеть пропитанными блеском и влагой. И в зависимости от того, как вы их зафиксируете, можно придать спортивной спонтанности или создать вам образ русалочки. Вы можете носить распущенные и влажные волосы или причесать корни и создать гладкий вид мокрых с помощью специальных средств.

Боб-клеш

70-е годы продолжают влиять на тенденции прически, и боб-клеш – это одно из легких обновлений, которое можно использовать этим летом. По сути, стиль воспроизводит расклешенные джинсы с широким низом (которые тоже тренд в моде). Чтобы создать такую прическу, следует предварительно осторожно высушить корни волос движением вниз, а затем с помощью небольшой круглой щетки и мусса для укладки или термозащитного спрея выделить кончики.

Естественная брюнетка

Какими бы ни были ваши чувства относительно термина "натуральная красота", в тенденциях наблюдается движение в сторону минимализма и принятие того, что у вас уже есть, и не важно, будь то подчеркивание цвета лица с помощью легких оттенков или возвращение к истокам. Так что если вы предпочитаете более сдержанные цвета волос – этот тренд для вас.

Секрет в изяществе с нейтральным тоном – без лишней пепельности или теплых тонов. То есть волосы должны выглядеть естественными и неокрашенными, как макияж без макияжа.

Золотой блонд

Еще одна ссылка на 70-е – это возвращение теплого золотистого блонда. Это более доступный способ получить доступ к "сиянию" теперь, когда в этом сезоне медные тона, похоже, перестают быть в тренде.

"Солнечный блонд – идеальная пожилая блондинка, которая ежедневно приносит немного "золотого часа" на весь день, создавая сияющую и радостную атмосферу", – прокомментировал этот тренд профессионал по прическам и прогнозистам тенденций Том Смит.

Собранные волосы

Неудивительно, что в летний сезон также популярны прически, когда волосы собираются, поскольку мы стремимся убрать их вверх и с лица. Хорошая новость заключается в том, что это снова тренд и это стильно. Помните гладкие пучки и хвостики в стиле 90-х, а также безупречные косы с особой индивидуальностью и деталями? Это очень крутой образ для этого лета во многих смыслах.

Цвет древесного угля

Да, летом всегда тенденции к более светлым волосам, но темноволосые брюнетки выглядят не менее эффектно. Трендом этого сезона являются темно-коричневые брюнетки с нейтральным оттенком. Цвет древесного угля. "Для тех, у кого от природы очень темные волосы, нейтральной тонировки может быть достаточно, чтобы получить этот блестящий оттенок. Это очень хорошо подходит тем, у кого теплые и глубокие оттенки кожи, но на светлой коже это может выглядеть как смелое выражение", – объясняет мастер-парикмахер.

Теневой блонд

Яркие светлые волосы Барби были главным трендом прошлым летом, но на этот раз мы видим что-то более живое. Глубина и тени становятся все популярнее. Несмотря на то, что этот цвет яркий и светлый, он удивительно неприхотлив в уходе благодаря мягкому затенению у корней. Попросите своего стилиста добавить "теневой корень" к цвету блондинки и соединить его с мягким балаяжем на кончиках, и вы получите этот трендовый цвет волос.

Аксессуары

Аксессуары для волос популярны круглогодично, но летом они столь же функциональны, как и эстетичны. Аксессуары для волос восстанавливают свою популярность в последние несколько сезонов – в частности бантики для волос увеличивают свою популярность. Летом мы увидим много аксессуаров: в частности, банданы, заколки, зажимы, которые помогают поднять наши волосы, добавляя дополнительный стиль.

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