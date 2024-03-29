Пережиток прошлого. Названы джинсы, ставшие антитрендом 2024 года

Стилисты назвали фасон джинсов, ставший антитрендом 2024 года. Не секрет, что в моде широкие или прямые брюки, которые носят все инфлюэнсеры.

Современные тренды – буквальная противоположность "обтягивающим" джинсам по фигуре, пишет BestLife. По словам Ении Эрнандес Фонсека, стилитски и эксперта по моде, фасон "скини" может добавлять вам возраста и выглядит устаревшим.

Эрнандес отметила, что стиль, который был на пике популярности до пандемии коронавируса, в 2024 году, скорее всего, будет считаться антитрендом. Такая участь постигла узкие джинсы. "И, хотя я должна признать, что была их большим поклонником, теперь я выбираю узкий крой для сапог. Они обеспечивают поддержку вокруг бедер и ягодиц, еще больше удлиняя вашу ногу", – говорит эксперт.

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