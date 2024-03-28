Не носите их! Стилисты назвали 5 цветов одежды, которые придают возраст и акцентируют на морщинах

Подбирая одежду, женщины часто стараются не только подчеркнуть свою красоту, но и акцентировать внимание на молодости. Однако неудачно подобранный цвет может визуально прибавить возраст, подчеркнуть морщины и тусклость кожи.

По меньшей мере 5 оттенков лучше избегать, если стоит цель визуально выглядеть младше. Об этих нежелательных вещах в образах стилисты рассказали Best Life Online.

Много черного или серого

Черный цвет – синоним элегантности, но в образе может визуально сделать лицо тусклым, подчеркнуть морщины и круги под глазами. Наряду с серой одеждой эти цвета "требуют" более ярких элементов в наряде.

Пастельные цвета

Пастельные оттенки, хоть и кажутся элегантными и сияющими, визуально "размывает" лицо, делая его невыразительным. Кроме этого, такие простые цвета лишь подчеркнут покраснение глаз и впавшие черты лица.

Нейтральный бежевый

Бежевый, являясь очень нежным цветом, может визуально "сливаться" с кожей и волосами, если они светлые, делая образ неинтересным и тусклым.

Лососевый

Этот оттенок подчеркивает красноту и неровности на коже, а также визуально придает объем пропорциям. Лососевый будет удачным вариантом, если появится в наряде точечно в виде аксессуаров, обуви или украшений.

Нежно-фиолетовый

Неправильно подобранный цвет с фиолетовым пигментом может подчеркнуть темные круги под глазами, синие вены и зрительно сделать кожу бледнее. Предпочтение следует отдать насыщенным и темным оттенкам, излучающим уверенность.

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