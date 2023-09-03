Парикмахерша назвала прическу, которая поможет женщинам выглядеть моложе: она подходит абсолютно всем

С возрастом женщинам приходится отказываться от некоторых причесок, которые подходили им в юности, а вместо этого выбирать варианты с anti-age эффектом. Это те стрижки, которые помогут спрятать возрастные изменения – морщинки, тонкость и покраснения кожи, пигментацию, а также редкость, слабость и серость самих волос. Специалисты уверяют: независимо от цвета волос, их текстуры и формы лица, женщины, особенно старше 50 лет, должны иметь бахрому, если они хотят выглядеть молодо.

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Бахрома или челка может быть разной длины и стиля. По словам парикмахера-стилиста Холли Дир, в зависимости от того, какой формы у вас лицо, челка – один из лучших способов подчеркнуть ваши выигрышные черты и выглядеть моложе. Ее советы обнародовали на Еxpress.co.uk.

С возрастом на лбу и вокруг глаз появляются морщины, поэтому прическа с челкой поможет скрыть эти зоны и не позволить им выдать ваш возраст.

"Бахрома – это отличный способ начать обрамление бровей и скул. Этот изгиб идеален, чтобы подчеркнуть форму лица и придать ему более молодой вид", – уверяет Дир.

Для тех, кто не чувствует себя достаточно смело для классической бахромы, существует множество ее вариаций.

Ниспадающая бахрома – самый низкий ее вариант. Такая челка представляет собой длинный слой, который проходит по лбу и заканчивается под скулой, на уровне губ.

Боковая бахрома – стрижется под углом, так что самая короткая часть захватывает брови, а самая длинная загибается вниз к скуле.

Шторка – для тех, кто любит пышные и упругие прически, подойдет более длинная бахрома, разделенная посередине. Слои длиннее, поэтому их можно развести в стороны.

Полная бахрома – обрамляет глаза, придает длинным волосам современный вид и подчеркивает лицо, когда остальные пряди убраны назад или уложены вверх. Добавьте длинные слои сбоку, чтобы обрамить лицо и сделать стрижку менее громоздкой.

Бахрома до бровей – тупая равномерная челка, укладываемая чуть выше бровей, отлично подходит для обладательниц пышных бровей. Это также хорошее решение для женщин, которые носят очки и не хотят, чтобы оправа, брови и бахрома конкурировали друг с другом.

Колючая бахрома – короткие волосы хорошо сочетаются с короткой и острой бахромой. Используйте немного текстурирующего спрея или воска для укладки, чтобы разделить волосы.

Длина остальных волос также имеет значение: слишком длинные локоны или одной длины могут притягивать взгляд к морщинам и обвисшей коже.

"Я рекомендую избегать неудобной длины, например, прямо у плеч, или чего-то, что отрезает вас, поэтому делайте стрижку либо выше плеч, либо ниже", – отмечает стилистка по волосам.

Вывод можно сделать следующий: с возрастом стрижка с бахромой является одним из лучших способов маскировки признаков старения, подчеркивая лучшие черты лица и скрывая мелкие морщинки.

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