Не надо стесняться: 7 цветов одежды для женщин с седыми волосами

Много лет женщины изрядно комплексовали из-за "серебра" в волосах. К счастью, сейчас набирает обороты другая тенденция: они искренне влюбляются в обновленный вид шевелюры. А чтобы подчеркнуть ее природную красоту, важно правильно подбирать цвета одежды. Почему? Потому что одни оттенки могут сделать внешность свежей и выразительной, а другие (как вот теплые пастельные или серые) – тусклой и неприметной.

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Итак, какие цвета одежды следует выбирать женщинам с серебряными волосами? Узнайте в материале OBOZ.UA. С ними вы гарантированно подчеркнете индивидуальность – и соберете кучу комплиментов.

1. Синий

Если у вас седые волосы, то цвет одежды не должен дублировать их оттенок. Иначе будете, как серая мышь. Носите глубокие оттенки синего (кобальтовый, сапфировый или индиго). Они придают образу динамики. Еще – делают тон волос более насыщенным, а глаза – выразительнее (особенно зеленые, болотные (ореховые) и голубые). Делайте ставку на синие костюмы с брюками или платья лаконичного кроя – и точно не прогадаете.

2. Розовый

Здесь речь идет о ярких оттенках: фуксии, багряном фиолете, телемагенте и т.д. Все они придают образу энергичности и свежести. Если вы не готовы к такому смелому эксперименту, то начните с другого варианта – дополните одежду акцентной вещью розового цвета. Это может быть сумка, обувь, шелковый платок, серьги, браслет или бусы.

3. Красный

Беспроигрышный вариант – изделия в кирпично-красном или винном оттенке. С ними вы будете выглядеть благородно. Поскольку это довольно яркие цвета, рекомендуем сбалансировать их с помощью черного, графитового, песочного, молочного или темно-синего низа.

4. Фиолетовый

Холодные оттенки фиолетового (без серого подтона!), такие как лавандовый, сине-сиреневый или аметистовый, прекрасно сочетаются с седыми волосами, голубыми/карими глазами и холодным тоном кожи. Одинаково удачными будут как монохромные луки, так и образы с отдельными фиолетовыми деталями.

5. Коричневый

Важно не прогадать с оттенком коричневого. Не любой пойдет на пользу. Так, теплые краски (шоколадный, рыжевато- или медно-коричневый) гармонично сочетаются с седыми прядями, а холодные, более приглушенные варианты (какао, мокко или кофейный) делают образ тусклым.

Обратите внимание: если вам пришелся к сердцу холодный оттенок, не забудьте дополнить его ярким макияжем.

6. Белый

Смело добавляйте в свой гардероб вещи в теплом кремовом оттенке или цвете слоновой кости: они "снимают" с лица следы усталости, а также мягко подчеркивают седые волосы. Если планируете комбинировать их с одеждой, имеющей сероватый подтон, то она обязательно должна быть в нижней части образа.

7. Зеленый

Холодные оттенки зеленого (изумрудный, хвойный, опаловый зеленый или мятный) идеально подходят женщинам с седыми волосами. Это благодаря тому, что освежают внешний вид, а также красиво оттеняют пряди и цвет кожи. А вот теплых, оливковых или желтовато-зеленых цветов лучше избегать: они придают лицу тусклый вид.

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