Мастер маникюра назвала три цвета лаков, которые нельзя выбирать на Новый год 2025

Приближается Новый 2025 год, а это значит, что девушки уже начали выбирать дизайны маникюра. Но не стоит торопиться. Астрологи уверяют, что от цвета ногтей будет зависеть, что принесет вам судьба в следующем году.

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В TikTok мастер маникюра рассказала о трех запрещенных оттенках, которые следует обходить в год Змеи. Женщина также поделилась списком цветов, которые смогут принести счастье, здоровье и любовь в 2025 году.

Черный

Черного цвета в маникюре лучше избегать. Считается, что все неудачи перенесутся в 2025 году, так еще и появятся новые. Астрологи верят, что именно из-за темного дизайна в дом может прийти беда.

Неоновые

Неоновые оттенки на ногтях следует приберечь для лета. Так как Змея не любит яркие и вопиющие вещи, стоит присмотреться к нейтральным цветам в маникюре.

Все оттенки синего

Астрологи говорят, что Зеленая Деревянная Змея, являющаяся символом 2025 года, не любит все оттенки синего. Неважно, речь идет о маникюре или об одежде. Считается, что рептилия может разозлиться и сделать весь следующий год неудачным.

Конечно, есть и цвета, которые любит Змея. Если выбрать их, она наградит здоровьем и достатком на весь следующий год.

Зеленый

Следует обратить внимание на зеленый цвет в маникюре. Он улучшит дела на работе, обеспечит карьерный рост и поднимет доход.

Коричневый

Коричневый поможет наладить семейные связи – отношения в семье значительно улучшатся. Бонусом придет стабильность и достаток.

Белый

Белый цвет способен принести хорошие изменения в жизнь. Также он поможет привлечь положительные моменты в следующем году.

Красный

Красный дизайн маникюра добавит сил и энергии для достижения мечты. Этот цвет, по традиции, также несет страсть и любовь.

Ранее OBOZ.UA о лучших минималистических дизайнах маникюра на Новый год.

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