УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Мастер маникюра назвала три цвета лаков, которые нельзя выбирать на Новый год 2025

OBOZ.UA
Lady Oboz
2 минуты
204
Мастер маникюра назвала три цвета лаков, которые нельзя выбирать на Новый год 2025

Приближается Новый 2025 год, а это значит, что девушки уже начали выбирать дизайны маникюра. Но не стоит торопиться. Астрологи уверяют, что от цвета ногтей будет зависеть, что принесет вам судьба в следующем году.

Видео дня

В TikTok мастер маникюра рассказала о трех запрещенных оттенках, которые следует обходить в год Змеи. Женщина также поделилась списком цветов, которые смогут принести счастье, здоровье и любовь в 2025 году.

Черный

Черного цвета в маникюре лучше избегать. Считается, что все неудачи перенесутся в 2025 году, так еще и появятся новые. Астрологи верят, что именно из-за темного дизайна в дом может прийти беда.

Мастер маникюра назвала три цвета лаков, которые нельзя выбирать на Новый год 2025

Неоновые

Неоновые оттенки на ногтях следует приберечь для лета. Так как Змея не любит яркие и вопиющие вещи, стоит присмотреться к нейтральным цветам в маникюре.

Мастер маникюра назвала три цвета лаков, которые нельзя выбирать на Новый год 2025

Все оттенки синего

Астрологи говорят, что Зеленая Деревянная Змея, являющаяся символом 2025 года, не любит все оттенки синего. Неважно, речь идет о маникюре или об одежде. Считается, что рептилия может разозлиться и сделать весь следующий год неудачным.

Мастер маникюра назвала три цвета лаков, которые нельзя выбирать на Новый год 2025

Конечно, есть и цвета, которые любит Змея. Если выбрать их, она наградит здоровьем и достатком на весь следующий год.

Зеленый

Следует обратить внимание на зеленый цвет в маникюре. Он улучшит дела на работе, обеспечит карьерный рост и поднимет доход.

Мастер маникюра назвала три цвета лаков, которые нельзя выбирать на Новый год 2025

Коричневый

Коричневый поможет наладить семейные связи – отношения в семье значительно улучшатся. Бонусом придет стабильность и достаток.

Мастер маникюра назвала три цвета лаков, которые нельзя выбирать на Новый год 2025

Белый

Белый цвет способен принести хорошие изменения в жизнь. Также он поможет привлечь положительные моменты в следующем году.

Мастер маникюра назвала три цвета лаков, которые нельзя выбирать на Новый год 2025

Красный

Красный дизайн маникюра добавит сил и энергии для достижения мечты. Этот цвет, по традиции, также несет страсть и любовь.

Мастер маникюра назвала три цвета лаков, которые нельзя выбирать на Новый год 2025

Ранее OBOZ.UA о лучших минималистических дизайнах маникюра на Новый год.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!