Откажитесь от черного: шесть изысканных цветов, которые будут в моде осенью 2025
С наступлением осени дни становятся все более мрачными и холодными, однако это вовсе не означает, что ваш гардероб должен наполниться черной одеждой. В этом сезоне ведущие позиции индустрии моды заняли более яркие и эффектные цвета, которые позволят сделать каждый ваш образ особенно выразительным.
Как отмечают эксперты, осенью 2025 трендовыми станут кардинально разные оттенки, от нежно-розового до бургунди, поэтому даже самые требовательные модницы смогут найти для себя идеальный вариант. Редакторы издания Who What Wear собрали шесть лучших цветов для этой дождливой поры года.
Нежно-розовый
Этот цвет не только добавит особую изюминку в ваш осенний гардероб, но и поможет создать изящные и романтические образы.
Бургунди
Одежда такого насыщенного оттенка станет незаменимой в этом сезоне.
Темно-синий
Если вы искали идеальную альтернативу черному, то темно-синий цвет именно то, что нужно. Вещи этой расцветки идеально сочетаются со всеми элементами гардероба, однако будут выглядеть более впечатляюще.
Шоколадно-коричневый
Этот глубокий цвет не теряет своей актуальности уже несколько сезонов подряд и не зря, ведь отлично смотрится как в монохромном аутфите, так и в качестве акцентного элемента.
Бледно-желтый
Такой нежный цвет станет идеальным вариантом как для повседневных так и вечерних образов.
Цвет "загара"
Этот оттенок, который также часто называют "верблюжьим", с легкостью может стать базовым в вашем осеннем гардеробе.
