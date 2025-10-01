Очень яркие: какие цвета носить этой осенью, если любите выделяться

Осень 2025 года обещает быть яркой и выразительной благодаря модным цветам, которые заполонили социальные сети и подиумы. Если пастельные оттенки царили весной и летом, то холодное время года призывает к насыщенным, смелым тонам, которые добавляют образу глубины и энергии.

Видео дня

От королевского синего до глубокого багрового – эти цвета идеально подходят для тех, кто любит выделяться. Модное сообщество активно демонстрирует, как сочетать эти оттенки в одежде и аксессуарах, создавая незабываемые образы.

Эксперты выделили три ключевых цвета сезона и советы, как их стилизовать. Узнайте, как выбрать идеальные вещи, чтобы сиять этой осенью.

Королевский синий

Королевский синий – это глубокий, насыщенный оттенок, который добавляет элегантности и уверенности любому образу. Стилисты рекомендуют выбирать вязаные свитера или водолазки этого цвета для уютного осеннего наряда.

Широкие брюки в синем тоне станут настоящей находкой для модниц, а сумка через плечо из искусственной кожи дополнит ансамбль. Сочетайте этот цвет с аксессуарами в тон, чтобы создать гармоничный и выразительный look. Королевский синий идеально подходит для вечерних выходов или офисного стиля.

Охра

Охра – теплый, землистый оттенок, который добавляет образу роскоши и уюта. Этой осенью попробуйте куртку с рукавами-бочками или брюки из эластичного атласа в этом цвете, чтобы подчеркнуть текстуру.

Ювелирные украшения, такие как золотые серьги или браслеты, идеально дополнят охристые наряды. Этот цвет отлично смотрится как в монохромных образах, так и в сочетании с нейтральными тонами, создавая стильный контраст. Охра – выбор для тех, кто хочет совместить смелость с изысканностью.

Багряный

Багряный – это яркий, драматический цвет, который привлекает внимание и добавляет страсти осеннему гардеробу.

Платье с атласным эффектом и рукавами "летучая мышь" станет настоящим украшением сезона, а кардиган из вареной шерсти добавит уюта. Для повседневного стиля выбирайте низкие кроссовки багрового оттенка, которые добавят образу игривости. Этот цвет идеально подходит для вечерних событий или для создания акцента в повседневном наряде. Сочетайте багряный с нейтральными аксессуарами, чтобы подчеркнуть его глубину.

OBOZ.UA предлагает узнать об аксессуарах под осенние образы.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.