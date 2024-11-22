От коротких и дутых до цветных: лучшие пуховики этой зимы, которых уже выбирают модницы

В холодное время года модницам хочется, чтобы верхняя одежда не только согревала, но и выглядела стильно и дополняла зимние образы. Одним из самых актуальных вариантов остается пуховик, ведь он комфортный и теплый.

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На сайте Cosmopolitan рассказали, что зимой 2024-2025 актуально множество моделей курток. Дизайнеры продемонстрировали много разных оттенков, фасонов и принтов.

Короткие пуховики в светлых оттенках

Светлые курточки выглядят дорого и роскошно. Стилизовать пуховик следует в одинаковой цветовой гамме, в белых или молочных оттенках. Монохромные аутфиты всегда актуальны, ведь не требуют много усилий для создания шикарного образа.

Яркие пуховики

Яркий пуховик – отличный вариант, чтобы привлечь внимание окружающих и выделиться из толпы. На куртке могут быть изображены абстрактные рисунки, благодаря которым образ будет выглядеть незаурядно.

Пуховики с необычным принтом

Узор, чем-то напоминающий рисунки на старом ковре, – стильный и необычный принт. Оригинальные рисунки на верхней одежде могут стать акцентом в базовом образе.

Черный пуховик

Черный пуховик довольно классический, ведь его можно стилизовать с любой одеждой. Темный оттенок куртки уже много сезонов славится своей универсальностью, простотой в уходе и сочетании с более яркими вещами.

Длинный пуховик

Длинный пуховик согреет в сильные морозы. Есть множество стильных вариантов, однако в этом сезоне стоит обратить внимание на модели с капюшоном и застежками на горловине.

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