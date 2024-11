Так одеваются француженки: Дженнифер Лопес вышла в свет в любимой верхней одежде парижских модниц

В холодное время года француженки любят дополнять свои образы шубами. В столице моды меховое изделие стало настоящим трендом. Американская актриса и певица Дженнифер Лопес тоже следует стильным тенденциям. В Лондоне звезду заметили в длинной, роскошной шубе, которую она надела поверх короткого черного платья.

На сайте Who What Were рассказали, что верхняя одежда из меха популярна в этом сезоне, поэтому не удивительно, что звезда подхватила тренд. У нее есть не одна шуба в гардеробе.

Вариантов трендовой верхней одежды множество, но все же самые популярные – оверсайз и более элегантные модели. Объемные шубы следует выбрать тем, кто любит комфорт, а приталенные подойдут к более роскошному, классическому стилю. Рассказываем о лучших видах трендовых меховых изделий.

Цветные

Шуба в ярких оттенках – изюминка любого образа. Актуальные цвета – бордовый, красный, розовый, синий. Чтобы не выглядеть слишком вульгарно, лучше комбинировать меховое изделие с более спокойными, нейтральными оттенками одежды – черной, белой или бежевой.

Принты

Для необычных образов можно выбрать шубу с животными принтами – зебры, коровы, тигра, а также в моду снова возвращается леопард. В тренде и пятнистые дизайны и абстрактные узоры. Под яркую верхнюю одежду лучше выбрать брюки и свитер темных оттенков.

Макси

Шубы, которые почти достают до пола, выглядят роскошно. Подойдут под такую верхнюю одежду длинные и короткие платья. Обувь лучше выбрать на каблуке или на толстой подошве, чтобы вытянуть силуэт. Меховое изделие чем-то напоминает элегантную эстетику mob wife – стиль одежды жен членов мафии.

Короткие

Короткие шубы идеально подойдут для повседневной носки. Они удобны и комфортны. Верхнюю одежду можно комбинировать по-разному. К более классическому стилю подходят платья, брюки или юбки. Молодежь часто комбинирует трендовую вещь с худи, широкими джинсами и кроссовками.

Пушистая с длинным ворсом

Пушистая шубка выглядит роскошно и будет привлекать внимание. Комбинируется с платьями любой длины. Также подойдут узкие штаны с приталенным боди, ведь меховое изделие само по себе слишком громоздкое.

