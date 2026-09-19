Осенний шелковый код 2026: 7 способов носить платок

Шелковый платок в моде уже не первый сезон. Но этой осенью появилось несколько новых способов носить один из самых элегантных аксессуаров нашего гардероба. О том, как изменилась мода на шелковые изделия и что будет в тренде, расскажет Светлана Снежко, владелица украинского бренда шелковых изделий Obiimy.

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"В 2026 году шелковый платок окончательно распрощался с ярлыком "ретро" и превратился в настоящий модный инструмент. На подиумах и у модных блогеров она выходит за рамки привычного аксессуара: становится топом, поясом, украшением или даже самостоятельным элементом одежды. Ее главная сила – свобода стилизации. Отдельный тренд этого сезона — двусторонние шелковые платки, одинаково насыщенные и выразительные с обеих сторон. Именно такие модели мы начали создавать в этом сезоне в нашей коллекции SOLO. Путь к себе, чтобы аксессуар оставался эффектным независимо от того, как вы его завязываете или стилизуете. Платок можно завязать, обернуть, накинуть или превратить в акцент, который мгновенно меняет весь наш стиль", — говорит Светлана.

Шелковые изделия сегодня — это именно та деталь вашего стиля, которая будет уместна как на праздничных мероприятиях, так и на деловых встречах. Масштабные геометрические принты, смелые цветочные мотивы, различные варианты размеров и насыщенные цветовые сочетания превращают аксессуар в самодостаточный модный тренд.

Способ 1. Асимметрично на бедрах

Завяжите платок поверх джинсов, платья или юбки. Главное — заставить шелк двигаться. Чем свободнее он ниспадает, развевается или скользит по силуэту, тем легче и непринужденнее выглядит образ. Вместо идеально зафиксированных узлов: динамика, воздушность и ощущение свободы. При ходьбе платок как бы должен "жить своей жизнью".

Способ 2. С рубашкой как галстук

Шелковый платок, завязанный поверх рубашки как галстук, – это один из самых элегантных модных приёмов сезона. Он придаёт классическому образу женственности, характера и лёгкой небрежности. Не менее актуально шелковое твилли — тонкая длинная лента, которую можно носить на шее вместо галстука или вплетать в образ в качестве акцента. А ещё твилли легко превращается в декоративную деталь рубашки, жакета или даже сумки, открывая пространство для стильных экспериментов.

Способ 3. Одного платка недостаточно

Еще один эффектный способ носить платок — использовать сразу два шелковых аксессуара. Это могут быть два платка или сочетание платка и твилла, которые вместе создают гораздо более интересный стилистический эффект. Здесь нет жестких правил: выбирайте модели с одним принтом, если хотите создать более гармоничный и утонченный образ, или смело сочетайте контрастные рисунки, цвета и масштабы.

Особенно эффектно этот приём работает на талии: два платка можно связать между собой и носить вместо пояса. Шёлк больше не просто дополняет образ, а играет главную роль.

Способ 4. На сумке – но в минималистичном стиле

Не стоит закручивать, обматывать ручку сумки, завязывать на ремне или использовать вместо него. Сегодня актуально просто легко закрепить на сумочке или завязать бантом и оставить длинные концы. Мы же помним, что всё должно быть легким и развеваться на ветру.

Способ 5. Сочетать с верхней одеждой или жакетом

Шелковый платок легко вписывается в верхнюю одежду, превращая даже классический жакет в яркий модный образ. Один из самых актуальных приемов: продеть платок через пуговицы пиджака, оставив один его край свободно свисать. Такая деталь придаёт образу непринуждённость и красивый динамизм. Выбирайте платок с контрастным принтом, если хотите сделать акцент, или "тон в тон" для сдержанной элегантности. Это тот самый небольшой стилистический штрих, который делает базовый жакет гораздо интереснее.

Способ 5. Способ "длинный хвост"

Шёлковый платок легко превращается в эффектный аксессуар для волос, придавая образу нотку французского шика. Его можно вплести в косу или закрепить на резинке, красиво обернув вокруг хвоста. Особенно стильно смотрятся длинные концы, свободно колышущиеся вместе с волосами. Такой приём мгновенно освежает даже самый простой образ.

Способ 7. Продеть в джинсы вместо ремня или пояса

Забудьте об обычном ремне в этом сезоне — его легко заменит шелковый платок. Просто проденьте его через шлевки джинсов и оставьте один край свободно свисать вдоль бедра. Чем больше движения, тем эффектнее становится образ: платок оживает при ходьбе и придаёт силуэту лёгкую небрежность. Яркий принт мгновенно превратит даже самые простые джинсы в fashion statement. А если хочется больше характера, выбирайте контрастный платок и носите его так, как будто это ваша личная альтернатива классическому поясу.