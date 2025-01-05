Они поразили всех: лучшие образы прошлогоднего 'Золотого глобуса'

Церемония награждения кинопремии "Золотой глобус 2025" состоится в ночь с 5 на 6 января, что означает открытие нового сезона демонстраций изысканных образов на красных дорожках. Прошлогоднее мероприятие стало ярким подтверждением этому, собрав на ковре знаменитостей, продемонстрировавших безупречные и незабываемые наряды.

Видео дня

"Золотой глобус" давно стал для звезд способом показать свой вкус в моде и возможность креативно подойти к выбору одежды. OBOZ.UA предлагает вспомнить, какие образы выбрали звезды для церемонии в прошлом году.

В 2024 году актрисы сияли на красной дорожке длинными вечерними платьями. Большинство выбрали яркие цвета, а особенными были образы Джулианн Мур в алом, Натали Портман в серебряном платье, украшенном бисером, и Тейлор Свифт, которая на несколько часов превратилась в змею благодаря зеленому наряду.

Розамунд Пайк

Гантер Шафер

Наташа Лайонн

Дуа Липа

Да'Вин Джой Рэндольф

Дженнифер Энистон

Грета Ли

Тейлор Свифт

Натали Портман

Опра Уинфри

Джулия Гарнер

Айо Эдебири

Джулианн Мур

Кэри Маллиган

Ранее OBOZ.UA писал, где можно посмотреть награждение "Золотого глобуса 2025", кто номинирован и почему украинцы возмущены.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!