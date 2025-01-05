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Они поразили всех: лучшие образы прошлогоднего "Золотого глобуса"

Катерина Галущенко
Lady Oboz
3 минуты
855
Они поразили всех: лучшие образы прошлогоднего 'Золотого глобуса'

Церемония награждения кинопремии "Золотой глобус 2025" состоится в ночь с 5 на 6 января, что означает открытие нового сезона демонстраций изысканных образов на красных дорожках. Прошлогоднее мероприятие стало ярким подтверждением этому, собрав на ковре знаменитостей, продемонстрировавших безупречные и незабываемые наряды.

Видео дня

"Золотой глобус" давно стал для звезд способом показать свой вкус в моде и возможность креативно подойти к выбору одежды. OBOZ.UA предлагает вспомнить, какие образы выбрали звезды для церемонии в прошлом году.

В 2024 году актрисы сияли на красной дорожке длинными вечерними платьями. Большинство выбрали яркие цвета, а особенными были образы Джулианн Мур в алом, Натали Портман в серебряном платье, украшенном бисером, и Тейлор Свифт, которая на несколько часов превратилась в змею благодаря зеленому наряду.

Розамунд Пайк

Они поразили всех: лучшие образы прошлогоднего "Золотого глобуса"

Гантер Шафер

Они поразили всех: лучшие образы прошлогоднего "Золотого глобуса"

Наташа Лайонн

Они поразили всех: лучшие образы прошлогоднего "Золотого глобуса"

Дуа Липа

Они поразили всех: лучшие образы прошлогоднего "Золотого глобуса"

Да'Вин Джой Рэндольф

Они поразили всех: лучшие образы прошлогоднего "Золотого глобуса"

Дженнифер Энистон

Они поразили всех: лучшие образы прошлогоднего "Золотого глобуса"

Грета Ли

Они поразили всех: лучшие образы прошлогоднего "Золотого глобуса"

Тейлор Свифт

Они поразили всех: лучшие образы прошлогоднего "Золотого глобуса"

Натали Портман

Они поразили всех: лучшие образы прошлогоднего "Золотого глобуса"

Опра Уинфри

Они поразили всех: лучшие образы прошлогоднего "Золотого глобуса"

Джулия Гарнер

Они поразили всех: лучшие образы прошлогоднего "Золотого глобуса"

Айо Эдебири

Они поразили всех: лучшие образы прошлогоднего "Золотого глобуса"

Джулианн Мур

Они поразили всех: лучшие образы прошлогоднего "Золотого глобуса"

Кэри Маллиган

Они поразили всех: лучшие образы прошлогоднего "Золотого глобуса"

Ранее OBOZ.UA писал, где можно посмотреть награждение "Золотого глобуса 2025", кто номинирован и почему украинцы возмущены.

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