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Золотой глобус 2025: когда состоится награждение, кто номинирован и почему украинцы возмущены

Карина Вишнякова
Кино Oboz
4 минуты
666
Золотой глобус 2025: когда состоится награждение, кто номинирован и почему украинцы возмущены

Уже вскоре, а именно 6 января, состоится главная "репетиция" перед престижной премией "Оскар", знаменующая начало сезона наград – 82-я ежегодная церемония вручения "Золотой глобус". Событие станет роскошным стартом для красных дорожек в этом году и радостным началом насыщенного развлечениями впереди года.

Видео дня

Номинанты на "Золотой глобус 2025" стали представителями большого разнообразия. В главные категории вошли такие хиты 2024-го, как "Злая", "Конклав", "Бруталист" и "Дюна: Часть вторая", а также популярные актеры и актрисы, которые будут соперничать за звание лучшего в номинации.

Золотой глобус 2025: когда состоится награждение, кто номинирован и почему украинцы возмущены

Не обошлось и без возмущения украинцев: за титул "Лучший второстепенный актер" будет бороться россиянин-пропагандист Юрий Борисов. Он и еще несколько граждан РФ стали звездами комедийной драмы "Анора" американского режиссера Шона Бейкера, рассказывающей о любви нью-йоркской стриптизерши и сына российского олигарха.

Золотой глобус 2025: когда состоится награждение, кто номинирован и почему украинцы возмущены

Церемония начнется около 5 утра 6 января и будет транслироваться на американском телеканале CBS. Событие состоится в отеле The Beverly Hilton в Лос-Анджелесе. "Золотой глобус" также можно будет посмотреть в приложении Paramount+ только в США. Кроме того, сервисы потокового телевидения, такие как Hulu+Live TV, DIRECTV STREAM, Fubo и YouTube Live, предоставляют доступ к CBS, предлагая бесплатные пробные версии.

Номинанты кинопремии "Золотой глобус 2025"

Лучшая драма

Золотой глобус 2025: когда состоится награждение, кто номинирован и почему украинцы возмущены
  • "Бруталист"
  • "Боб Дилан: Совершенный незнакомец"
  • "Конклав"
  • "Дюна 2"
  • "Никелевые ребята"
  • "5 сентября"

Лучшая комедия или мюзикл

Золотой глобус 2025: когда состоится награждение, кто номинирован и почему украинцы возмущены
  • "Эмилия Перес"
  • "Анора"
  • "Соперники"
  • "Настоящая боль"
  • "Субстанция"
  • "Злая"

Лучший режиссер

Золотой глобус 2025: когда состоится награждение, кто номинирован и почему украинцы возмущены
  • Жак Одияр, "Эмилия Перес"
  • Шон Бейкер, "Анора"
  • Бреди Корбет, "Бруталист"
  • Эдвард Бергер, "Конклав"
  • Коралли Фарже, "Субстанция"
  • Паял Кападия, "Все, что мы представляем светом"

Лучший сценарий

Золотой глобус 2025: когда состоится награждение, кто номинирован и почему украинцы возмущены
  • "Эмилия Перес"
  • "Анора"
  • "Бруталист"
  • "Настоящая боль"
  • "Субстанция"
  • "Конклав"

Лучший актер в драме

Золотой глобус 2025: когда состоится награждение, кто номинирован и почему украинцы возмущены
  • Эдриен Броди, "Бруталист"
  • Тимоти Шаламе, "Боб Дилан: Совершенный незнакомец"
  • Дэниел Крейг, "Квир"
  • Колман Доминго, "Синг Синг"
  • Ральф Файеннс, "Конклав"
  • Себастьян Стэн, "Ученик: Восхождение Трампа"

Лучшая актриса в драме

Золотой глобус 2025: когда состоится награждение, кто номинирован и почему украинцы возмущены
  • Анджелина Джоли, "Мария"
  • Николь Кидман, "Хорошая плохая девочка"
  • Тильда Свинтон, "Комната по соседству"
  • Фернанда Торрес, "Я до сих пор здесь"
  • Памела Андерсон, "Последняя шоугерл"
  • Кейт Уинслет, "Ли"

Лучший актер в комедии или мюзикле

Золотой глобус 2025: когда состоится награждение, кто номинирован и почему украинцы возмущены
  • Джесси Айзенберг, "Настоящая боль"
  • Хью Грант, "Еретик"
  • Габриэль ЛаБелл, "Субботнее шоу"
  • Джесси Племонс, "Виды милосердия"
  • Глен Павелл, "Наемный убийца"
  • Себастьян Стэн, "Другой человек"

Лучшая актриса в комедии или мюзикла

Золотой глобус 2025: когда состоится награждение, кто номинирован и почему украинцы возмущены
  • Эми Адамс, "Ночная сука"
  • Синтия Эриво, "Злая"
  • Карла София Гаскон, "Эмилия Перес"
  • Мики Мэдисон, "Анора"
  • Деми Мур, "Субстанция"
  • Зендея, "Соперники"

Лучшая второстепенная актриса

Золотой глобус 2025: когда состоится награждение, кто номинирован и почему украинцы возмущены
  • Зои Салдана, "Эмилия Перес"
  • Ариана Гранде, "Злая"
  • Селена Гомес, "Эмилия Перес"
  • Фелисити Джонс, "Бруталист"
  • Маргарет Квелли, "Субстанция"
  • Изабелла Росселини, "Конклав"

Лучший второстепенный актер

Золотой глобус 2025: когда состоится награждение, кто номинирован и почему украинцы возмущены
  • Дензел Вашингтон, "Гладиатор 2"
  • Кирен Калкин, "Настоящая боль"
  • Гай Пирс, "Бруталист"
  • Джереми Стронг, "Ученик: Восхождение Трампа"
  • Юра Борисов, "Анора"
  • Эдвард Нортон, "Боб Дилан: Совершенный незнакомец"

Лучший мультфильм

  • "Поток"
  • "Мыслями наизнанку 2"
  • "Воспоминания улитки"
  • "Моана 2"
  • "Уоллес и Громит 2"
  • "Дикий робот"

Лучший иностранный фильм

  • "Все, что мы представляем свет"
  • "Эмилия Перес"
  • "Девочка с иглой"
  • "Я до сих пор здесь"
  • "Семена священного инжира"
  • "Вермилио"

Лучший саундтрек

  • "Бруталист"
  • "Конклав"
  • "Дикий робот"
  • "Эмилия Перес"
  • "Соперники"
  • "Дюна 2"

Полный список номинантов на "Золотой глобус 2025" – смотрите здесь.

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