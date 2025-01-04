Золотой глобус 2025: когда состоится награждение, кто номинирован и почему украинцы возмущены

Уже вскоре, а именно 6 января, состоится главная "репетиция" перед престижной премией "Оскар", знаменующая начало сезона наград – 82-я ежегодная церемония вручения "Золотой глобус". Событие станет роскошным стартом для красных дорожек в этом году и радостным началом насыщенного развлечениями впереди года.

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Номинанты на "Золотой глобус 2025" стали представителями большого разнообразия. В главные категории вошли такие хиты 2024-го, как "Злая", "Конклав", "Бруталист" и "Дюна: Часть вторая", а также популярные актеры и актрисы, которые будут соперничать за звание лучшего в номинации.

Не обошлось и без возмущения украинцев: за титул "Лучший второстепенный актер" будет бороться россиянин-пропагандист Юрий Борисов. Он и еще несколько граждан РФ стали звездами комедийной драмы "Анора" американского режиссера Шона Бейкера, рассказывающей о любви нью-йоркской стриптизерши и сына российского олигарха.

Церемония начнется около 5 утра 6 января и будет транслироваться на американском телеканале CBS. Событие состоится в отеле The Beverly Hilton в Лос-Анджелесе. "Золотой глобус" также можно будет посмотреть в приложении Paramount+ только в США. Кроме того, сервисы потокового телевидения, такие как Hulu+Live TV, DIRECTV STREAM, Fubo и YouTube Live, предоставляют доступ к CBS, предлагая бесплатные пробные версии.

Номинанты кинопремии "Золотой глобус 2025"

Лучшая драма

"Бруталист"

"Боб Дилан: Совершенный незнакомец"

"Конклав"

"Дюна 2"

"Никелевые ребята"

"5 сентября"

Лучшая комедия или мюзикл

"Эмилия Перес"

"Анора"

"Соперники"

"Настоящая боль"

"Субстанция"

"Злая"

Лучший режиссер

Жак Одияр, "Эмилия Перес"

Шон Бейкер, "Анора"

Бреди Корбет, "Бруталист"

Эдвард Бергер, "Конклав"

Коралли Фарже, "Субстанция"

Паял Кападия, "Все, что мы представляем светом"

Лучший сценарий

"Эмилия Перес"

"Анора"

"Бруталист"

"Настоящая боль"

"Субстанция"

"Конклав"

Лучший актер в драме

Эдриен Броди, "Бруталист"

Тимоти Шаламе, "Боб Дилан: Совершенный незнакомец"

Дэниел Крейг, "Квир"

Колман Доминго, "Синг Синг"

Ральф Файеннс, "Конклав"

Себастьян Стэн, "Ученик: Восхождение Трампа"

Лучшая актриса в драме

Анджелина Джоли, "Мария"

Николь Кидман, "Хорошая плохая девочка"

Тильда Свинтон, "Комната по соседству"

Фернанда Торрес, "Я до сих пор здесь"

Памела Андерсон, "Последняя шоугерл"

Кейт Уинслет, "Ли"

Лучший актер в комедии или мюзикле

Джесси Айзенберг, "Настоящая боль"

Хью Грант, "Еретик"

Габриэль ЛаБелл, "Субботнее шоу"

Джесси Племонс, "Виды милосердия"

Глен Павелл, "Наемный убийца"

Себастьян Стэн, "Другой человек"

Лучшая актриса в комедии или мюзикла

Эми Адамс, "Ночная сука"

Синтия Эриво, "Злая"

Карла София Гаскон, "Эмилия Перес"

Мики Мэдисон, "Анора"

Деми Мур, "Субстанция"

Зендея, "Соперники"

Лучшая второстепенная актриса

Зои Салдана, "Эмилия Перес"

Ариана Гранде, "Злая"

Селена Гомес, "Эмилия Перес"

Фелисити Джонс, "Бруталист"

Маргарет Квелли, "Субстанция"

Изабелла Росселини, "Конклав"

Лучший второстепенный актер

Дензел Вашингтон, "Гладиатор 2"

Кирен Калкин, "Настоящая боль"

Гай Пирс, "Бруталист"

Джереми Стронг, "Ученик: Восхождение Трампа"

Юра Борисов, "Анора"

Эдвард Нортон, "Боб Дилан: Совершенный незнакомец"

Лучший мультфильм

"Поток"

"Мыслями наизнанку 2"

"Воспоминания улитки"

"Моана 2"

"Уоллес и Громит 2"

"Дикий робот"

Лучший иностранный фильм

"Все, что мы представляем свет"

"Эмилия Перес"

"Девочка с иглой"

"Я до сих пор здесь"

"Семена священного инжира"

"Вермилио"

Лучший саундтрек

"Бруталист"

"Конклав"

"Дикий робот"

"Эмилия Перес"

"Соперники"

"Дюна 2"

Полный список номинантов на "Золотой глобус 2025" – смотрите здесь.

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