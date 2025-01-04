Золотой глобус 2025: когда состоится награждение, кто номинирован и почему украинцы возмущены
Уже вскоре, а именно 6 января, состоится главная "репетиция" перед престижной премией "Оскар", знаменующая начало сезона наград – 82-я ежегодная церемония вручения "Золотой глобус". Событие станет роскошным стартом для красных дорожек в этом году и радостным началом насыщенного развлечениями впереди года.
Номинанты на "Золотой глобус 2025" стали представителями большого разнообразия. В главные категории вошли такие хиты 2024-го, как "Злая", "Конклав", "Бруталист" и "Дюна: Часть вторая", а также популярные актеры и актрисы, которые будут соперничать за звание лучшего в номинации.
Не обошлось и без возмущения украинцев: за титул "Лучший второстепенный актер" будет бороться россиянин-пропагандист Юрий Борисов. Он и еще несколько граждан РФ стали звездами комедийной драмы "Анора" американского режиссера Шона Бейкера, рассказывающей о любви нью-йоркской стриптизерши и сына российского олигарха.
Церемония начнется около 5 утра 6 января и будет транслироваться на американском телеканале CBS. Событие состоится в отеле The Beverly Hilton в Лос-Анджелесе. "Золотой глобус" также можно будет посмотреть в приложении Paramount+ только в США. Кроме того, сервисы потокового телевидения, такие как Hulu+Live TV, DIRECTV STREAM, Fubo и YouTube Live, предоставляют доступ к CBS, предлагая бесплатные пробные версии.
Номинанты кинопремии "Золотой глобус 2025"
Лучшая драма
- "Бруталист"
- "Боб Дилан: Совершенный незнакомец"
- "Конклав"
- "Дюна 2"
- "Никелевые ребята"
- "5 сентября"
Лучшая комедия или мюзикл
- "Эмилия Перес"
- "Анора"
- "Соперники"
- "Настоящая боль"
- "Субстанция"
- "Злая"
Лучший режиссер
- Жак Одияр, "Эмилия Перес"
- Шон Бейкер, "Анора"
- Бреди Корбет, "Бруталист"
- Эдвард Бергер, "Конклав"
- Коралли Фарже, "Субстанция"
- Паял Кападия, "Все, что мы представляем светом"
Лучший сценарий
- "Эмилия Перес"
- "Анора"
- "Бруталист"
- "Настоящая боль"
- "Субстанция"
- "Конклав"
Лучший актер в драме
- Эдриен Броди, "Бруталист"
- Тимоти Шаламе, "Боб Дилан: Совершенный незнакомец"
- Дэниел Крейг, "Квир"
- Колман Доминго, "Синг Синг"
- Ральф Файеннс, "Конклав"
- Себастьян Стэн, "Ученик: Восхождение Трампа"
Лучшая актриса в драме
- Анджелина Джоли, "Мария"
- Николь Кидман, "Хорошая плохая девочка"
- Тильда Свинтон, "Комната по соседству"
- Фернанда Торрес, "Я до сих пор здесь"
- Памела Андерсон, "Последняя шоугерл"
- Кейт Уинслет, "Ли"
Лучший актер в комедии или мюзикле
- Джесси Айзенберг, "Настоящая боль"
- Хью Грант, "Еретик"
- Габриэль ЛаБелл, "Субботнее шоу"
- Джесси Племонс, "Виды милосердия"
- Глен Павелл, "Наемный убийца"
- Себастьян Стэн, "Другой человек"
Лучшая актриса в комедии или мюзикла
- Эми Адамс, "Ночная сука"
- Синтия Эриво, "Злая"
- Карла София Гаскон, "Эмилия Перес"
- Мики Мэдисон, "Анора"
- Деми Мур, "Субстанция"
- Зендея, "Соперники"
Лучшая второстепенная актриса
- Зои Салдана, "Эмилия Перес"
- Ариана Гранде, "Злая"
- Селена Гомес, "Эмилия Перес"
- Фелисити Джонс, "Бруталист"
- Маргарет Квелли, "Субстанция"
- Изабелла Росселини, "Конклав"
Лучший второстепенный актер
- Дензел Вашингтон, "Гладиатор 2"
- Кирен Калкин, "Настоящая боль"
- Гай Пирс, "Бруталист"
- Джереми Стронг, "Ученик: Восхождение Трампа"
- Юра Борисов, "Анора"
- Эдвард Нортон, "Боб Дилан: Совершенный незнакомец"
Лучший мультфильм
- "Поток"
- "Мыслями наизнанку 2"
- "Воспоминания улитки"
- "Моана 2"
- "Уоллес и Громит 2"
- "Дикий робот"
Лучший иностранный фильм
- "Все, что мы представляем свет"
- "Эмилия Перес"
- "Девочка с иглой"
- "Я до сих пор здесь"
- "Семена священного инжира"
- "Вермилио"
Лучший саундтрек
- "Бруталист"
- "Конклав"
- "Дикий робот"
- "Эмилия Перес"
- "Соперники"
- "Дюна 2"
Полный список номинантов на "Золотой глобус 2025" – смотрите здесь.
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