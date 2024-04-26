Они очень экономны. Известный психиатр назвал поразительное различие между успешными людьми и неудачниками

Психиатр, доктор медицинских наук, профессор Олег Чабан утверждает, что разницу между успешными людьми и неудачниками можно рассмотреть уже в работе мозга. Как ни странно, но мозг успешного человека менее активен, чем мозг человека с низким уровнем IQ.

Об этом Чабан рассказал на YouTube-канале "Желтые Кеды" с Юлией Бориско. Он добавил, что с позиции нейропсихологии "мозг успешного человека рационально активен, он возбуждает лишь те центры, которые приводят к результату". То есть он экономно и целенаправленно использует свою энергию.

"Успешные люди очень прицельно активны и достигают желаемого. А мозг неуспешного человека буквально горит бестолковой, хаотической активностью", – говорит психиатр.

Олег Чабан также рассказывает, что к нему обращаются люди со словами: "Помогите, я – неудачник". Однако врач отмечает, что неудачник – это самооценка пациента. А он как психиатр работает с патологиями. Поэтому часто видит у таких пациентов депрессивное расстройство.

"Я вижу человека, которому нужно помочь. Но здесь врач может помочь на 50 процентов, а остальные – в руках пациента. А что ты делаешь, чтобы быть успешным? Возможно, это психическое расстройство, возможно экзистенциальный тупик, через который проходят все люди в определенном возрасте. Особенно люди среднего и старшего возраста, когда понимают, а сколько еще осталась жизнь, что успели сделать и чего еще хотели?" – говорит Чабан.

Однако в этом случае люди часто начинают искать ответы в новых вещах. Мол, я хочу новый автомобиль, новые часы, дом, съездить куда-то и так далее. Но когда, наконец, этого достигают, пустота становится еще больше. Ибо "опредмечивать - это глубокая ошибка, это определенная иллюзия достигнутого, потому что жизнь все равно идет к завершению".

Психиатр отмечает, что неудачниками часто становятся из-за неправильного родительского воспитания. Оттуда начинается уверенность или не уверенность, беспомощность или психологическая стойкость и гибкость. Есть же разные стили воспитания, но не все они хорошо работают.

"Кто-то воспитывает так, как его когда-то воспитывали и ремень поднимает на ребенка, потому что его избивали. Кто воспитывает в стиле воспитанной беспомощности. Мол, ты что дебил, сколько раз тебе говорить, ты ничего без меня сам не можешь. Родители программируют ребенка, укореняют убеждение, что без помощи, он ничего сам не сможет", – говорит врач.

Ранее OBOZ.UA писал о так называемом правиле 10 минут, которое поможет обмануть мозг и повысить производительность. Его суть состоит в том, что человек уговаривает себя заниматься определенной задачей ровно отведен на то время, а затем решает – продолжать или нет.

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