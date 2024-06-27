Одно простое правило. Стилист раскрыла лайфхак, как скорректировать фигуру с помощью цвета

Правильно подобранная одежда может подчеркнуть вашу фигуру и скорректировать то, что вам хотелось бы скрыть. И вопрос не только в дизайне одежды, но и в цвете.

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Украинский стилист Юлико раскрывает секрет, как с помощью цвета скорректировать фигуру. Простым лайфхаком она поделилась на своей странице в Instagram.

По словам стилиста, светлый цвет нужно выбрать, если объема не хватает, а темный – если вы хотите его скрыть. Это правило действенно потому, что светлые цвета визуально занимают больше пространства, чем темные.

"То есть, если у вас фигура "груша" (когда низ имеет объем, а верх – маленький) следует подбирать темное вниз, а верх должен быть светлым. Если же у вас фигура "перевернутый треугольник" – используйте темный верх и светлый низ ", – рекомендует стилист.

Также Юлико обращает внимание на то, что не всегда нужно скрывать недостатки, иногда их следует подчеркнуть: "Не можешь скрыть – подчеркни. Этому мнению уже очень много лет, и оно до сих пор актуально", – говорит стилист.

Для примера Юлико рассмотрела фигуру "груша", объяснив, что если у вас объемный низ – следует выбрать объемную юбку. В результате люди видят именно объемную вещь, а не тело.

"Наш мозг не может размышлять, как выглядит человек. Мы видим просто объемную юбку. То есть выходит, что юбка объемная, а мы – нет", – подчеркивает стилист.

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