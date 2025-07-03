Одна из самых стильных королевских особ мира Летиция в элегантном платье повторила свой образ 2019 года. Фото

Королева Испании Летиция давно известна общественности своим непревзойденным стилем, а во время каждого публичного выхода не остается без внимания из-за отличного внешнего вида. Она всегда следует новейшим трендам индустрии моды, однако время от времени предпочитает наряды, в которых уже выходила в люди. Так произошло и во время торжественного ужина в королевском дворце в городе Севилья, где монарх появилась в изысканном платье, что надевала в 2019 году.

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Как отмечает Hello!, мероприятие было организовано накануне конференции Организации Объединенных Наций, посвященной финансовому развитию. Чтобы выглядеть по-деловому, но в то же время стильно, королева Летиция предпочла платье длины миди с открытым декольте из коллекции Carolina Herrera Resort 2017.

Верхняя часть наряда жены короля Филиппа VI подчеркнула ее изящную фигуру, а вот юбка-клеш добавила элегантности. Темно-зеленое платье монарха задекорировано золотой вышивкой и маленькими мерцающими деталями, напоминающими цветы.

Аутфит королева Летиция дополнила босоножками на каблуках и клатчем. Из аксессуаров она выбрала аккуратные серьги и кольцо.

Почти в идентичном аутфите возлюбленная короля Филиппа VI посетила гала-ужин в Буэнос-Айресе, который устроили тогдашние президент Маурисио Макри и первая леди Аргентины Хулиана Авада. Монарх собрала волосы в гладкий пучок, а обувь выбрала с открытыми носками.

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