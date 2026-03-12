Очень распространенные: 5 привычек, которые убивают нашу молодость

Желание дольше сохранять молодость и красоту – вполне естественное и присущее многим. На удовлетворении этого желания выстроена многомиллиардная индустрия. Однако специалисты по эстетической медицине утверждают: успех не всегда зависит от того, что вы делаете со своим лицом.

Часто секрет заключается в том, что вы не начинаете, а именно прекращаете работы. Отказ от некоторых привычек вполне может оказаться невероятно эффективным. И издание She Finds опросило экспертов, чтобы определить эти вредные привычки, которые крадут нашу молодость и ускоряют старение кожи.

Листание ленты соцсетей поздно вечером

Пока многие охотятся за ночными кремами и сыворотками, которые работают, пока вы спите, эксперты советуют в первую очередь отложить гаджеты перед сном. Проблема кроется в синем свете экранов, который нарушает выработку мелатонина и ухудшает качество сна. Хроническое недосыпание приводит к опущенным векам, темным кругам под глазами, бледности и появлению морщин. Люди, которые мало спят, имеют уставший вид и кажутся старше своего возраста – именно этот эффект обычно пытаются исправить дорогими инъекциями. Кроме того, исследования подтверждают, что синий свет непосредственно ускоряет гиперпигментацию.

Курение

Пусть это кажется очевидным, но никогда не лишним будет напомнить, что курение остается одним из злейших врагов кожи. Исследования однояйцевых близнецов показывают, что тот, кто курит, имеет значительно больше признаков старения, чем его брат или сестра без этой привычки. Важно понимать, что курение разрушает организм изнутри, что неизбежно отражается на состоянии эпидермиса снаружи. И даже пассивное курение изрядно способствует преждевременному увяданию кожи.

Чрезмерное употребление сахара

Сахар портит не только фигуру, он непосредственно влияет на вашу кожу через процесс гликации. Глюкоза присоединяется к белкам коллагена и эластина, создавая вредные свободные радикалы, которые разрушают структуру кожи. Это приводит к дряблости и появлению мелких морщин, особенно после 35 лет, когда уровень гормонов у человека начинает естественно снижаться, ослабляя защитные барьеры. Совсем отказываться от сладкого тоже не стоит, но все же контролируйте его потребление ради собственной красоты.

Избыток солнца без защиты

Солнечные лучи отвечают за почти 70% видимых признаков старения. Несмотря на важность витамина D, незащищённое пребывание на солнце ускоряет появление пигментации и потерю эластичности. Специалисты советуют избегать прямых лучей в пиковые часы, обязательно использовать солнцезащитный крем широкого спектра и носить закрытую одежду. Отсутствие защиты – это самый быстрый способ досрочно увидеть в зеркале первые признаки старости.

Гель-лак под УФ-лампами

На старение указывает не только лицо, но и руки. УФ-лампы, используемые для сушки гель-лака, могут не хуже солнца повреждать ДНК клеток и провоцировать преждевременное старение кожи рук. Если вы не можете отказаться от такого маникюра, стоит использовать специальные перчатки с открытыми кончиками пальцев или наносить на кисти солнцезащитный крем перед процедурой. Более безопасной альтернативой являются современные LED-лампы.

