Очень изысканные: 5 лучших летних трендов для минималистов

Этим летом минималистичный стиль выходит на новый уровень — сдержанный, утонченный и одновременно актуальный. Эксперты по моде выделили пять главных трендов сезона, которые идеально подойдут тем, кто ценит простоту и элегантность.

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Все эти вещи имеют общую черту — они сочетают функциональность с безупречным видом. Среди них — как обновленные классики, так и смелые детали, которые добавляют образу характера.

Особое внимание стоит обратить на аксессуары, которые делают даже самый простой образ завершенным. Ниже — подборка лучших летних решений для минималистов.

Кружево

Женственное кружево стало неожиданным, но метким акцентом минималистичного гардероба. Оно добавляет образу утонченности, оставаясь при этом сдержанным и вневременным. В правильном сочетании кружево выглядит чрезвычайно современно и стильно, подчеркивая индивидуальность без излишеств.

Сандалии с петлей для пальцев

Этим летом минималисты выбирают сандалии с петлей для пальцев — легкая, изящная обувь, которая подчеркивает лаконичность образа. Они идеально сочетаются с летними платьями, льняными брюками или шортами. Бренд Toteme уже выпустил одну из самых популярных моделей сезона, но на рынке появилось немало альтернатив.

Эффектные ожерелья

Даже самый простой наряд — футболка с джинсами или монохромный костюм — заиграет по-новому, если добавить к нему эффектное колье. Особенно актуальны украшения с кисточками, ракушками или паракордом. Такой аксессуар превращает базовый образ в произведение модного искусства.

Плетеная сумка-тоут

Сумка-тоут — классика летнего сезона, однако плетеная кожаная версия добавляет ей шика и долговечности. Это практичное и одновременно стильное решение, которое подходит как для города, так и для отпуска. Она сохраняет свою актуальность далеко за пределами летнего сезона благодаря материалу и форме.

Шелковый шарф с принтом

Шелковый шарф — универсальный аксессуар для тех, кто ценит минимализм, но хочет добавить образу динамики. Его можно носить на голове, на талии или украсить им сумку. Геометрические узоры в нейтральных тонах делают этот аксессуар настоящей находкой для современной женщины.

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