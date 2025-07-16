Подходит к брюкам и юбкам: назван антитренд, который стал летним хитом

Лето в моде ассоциируется с летящими тканями, свободными силуэтами и мягким кроем. Тем удивительнее было увидеть среди трендов этого сезона вещь, которая не вписывается ни в один из описанных критериев.

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Как пишет издание Who What Wear, в соцсетях модных инфлюенсеров часто можно увидеть льняной блейзер строгого кроя Saville Row. Обычно такой крой присущ дорогим мужским костюмам, а значит, от модной в этом сезоне вещи мы ожидаем структурированности, выразительной линии плеч, хорошей посадки, но при этом легкости и пластичности за счет натурального материала.

Такой блейзер можно накинуть на легкий топ, чтобы придать своему образу большей статусности. При этом он не будет слишком теплым в жару – лен хорошо пропускает воздух, а эластичность этого материала позволит подкатить рукава, собрав их в красивые складки. Льняной блейзер такого кроя также всегда напоминает о море, что крайне уместно в летний сезон. Также вещь подходит для строгого офисного дресс-кода, поэтому станет универсальным пополнением в вашем гардеробе.

С чем сочетать льняной блейзер

Модный этим летом льняной блейзер Saville Row хорошо комбинируется с любым вариантом низа. Он достаточно собранный для костюмных брюк и при этом достаточно легкий для джинсов. Модные в этом сезоне шорты капри, леггинсы и даже брюки-карго тоже составят такому блейзеру удачную пару. Его рекомендуют комбинировать с легким полупрозрачными юбками как мини, так макси, а также с шортами.

Накинуть льняной блейзер можно как поверх трикотажной футболки или шифоновой блузки, так и надеть его на офисную рубашку мужского кроя – это создаст статусный маскулинный образ. Подойдет он и для более оригинальных или легких топов.

Что касается обуви, которую следует носить с льняным блейзером, можно пойти одним из двух путей. Первый – отдать предпочтение классическому стилю, выбрав туфли-лодочки, лоферы или балетки в парижском стиле. Второй – отказаться от условностей этого стиля и надеть что-то игривое или экспериментальное, например, модные сетчатые сандалии или даже вьетнамки.

Как подобрать льняной блейзер из льна

Прежде всего обратите внимание на качество ткани. Чем больше в ней будет льна, тем лучше. Но имейте в виду, что этот натуральный материал легко мнется. Если вам нужен более строгий образ, выбирайте ткани с синтетическими примесями. Хотите более архитектурного силуэта – покупайте модель на подкладке.

Что касается цветов, то здесь в фаворе натуральные краски. Неокрашенный лен – главный фаворит. Также стоит обратить внимание на базовые бежевый, песочный, серый, черный или белый цвета. В крайнем случае берите что-то пастельное – пудровый розовый, нежно-голубой или светлый персиковый. Яркость в этом сезоне – не лучшая характеристика льняного блейзера.

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