Обнаружены удивительные 'плюсы' для здоровья от обычных поцелуев: о чем идет речь

Доктор Наоми Миддлтон, клинический психолог, специализирующаяся на здоровье кишечника, раскрыла скрытые преимущества совместной жизни с партнером, объяснив, что здоровые экосистемы взаимосвязаны.

Видео дня

Она отметила, что все: от поцелуев, совместного приема пищи и проживания до физической близости играет значительную роль в поддержании сбалансированного кишечного микробиома и общего здоровья пищеварительной системы, пишет Express.

Она добавила, что даже длительное пребывание в присутствии другого человека может способствовать микробному разнообразию и уменьшать воспаление кишечника, связанное со стрессом.

К таким выводам пришли после исследования, проведенного среди 2000 взрослых, которое показало, что из тех, кто живет со своим партнером, 40% заметили большее ощущение товарищества с момента совместного проживания. Среди других упоминаемых преимуществ, – улучшение настроения у 28%, а 19% даже лучший сон.

"Люди, с которыми вы живете, не просто делят с вами пространство – они делятся с вами микробами, ритмами и даже здоровьем вашего кишечника. Кишечная микробиота очень чувствительна к общей среде и тесных социальных связей, особенно с теми, с кем мы проводим значительное количество времени", – объяснила врач.

Это увеличение разнообразия благодаря тесному контакту также может помочь уменьшить воспаление кишечника, связанное со стрессом, что обеспечит дополнительные долгосрочные преимущества для здоровья.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как знак зодиака влияет на отношения.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.