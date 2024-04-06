Как у 40 выглядеть на 30: поможет простая техника макияжа

Женская красота ни в коем случае не зависит от возраста, тем более сегодня. В современном мире мы имеем возможность вести активный образ жизни и ухаживать за собой, поэтому все выглядим по-своему прекрасно.

Однако нет предела совершенству, поэтому существует множество техник, которые призваны помочь людям выглядеть значительно моложе, чем они есть на самом деле. Однако, вероятно, о революционной технике нанесения макияжа от инфлюэнсерша Лорен Гейл вы еще не слышали.

С возрастом наша кожа претерпевает многие изменения, а одной из самых заметных из них является потеря упругости и эластичности. Это приводит к тому, что под силой тяготения лицо начинает постепенно обвисать.

На самом деле, старение – это естественный процесс, который рано или поздно догонит каждого, но мы можем использовать макияж, чтобы визуально его скрыть.

Контуринг

Наверное, все уже видели метод контуринга лица, когда женщины немного втягивают щеки и наносят бронзер во образующиеся впадины. Это действительно может сделать ваше лицо худее, однако с женщинами после 40 этот метод может сыграть злую шутку.

Классический метод нанесения контуринга обычно вытягивает лицо горизонтально, что визуально как будто тянет его вниз.

Однако не стоит огорчаться, ведь есть метод, который не только не исказит ваши черты, но и подтянет их кверху.

Для начала возьмите кисточку, карандаш или что-нибудь ровное и приложите одну его сторону к верхней точке уха, а другую к уголку губ.

Над условной линией, которую вы создали, поставьте три точки контурирующим средством и растушуйте их по направлению к вискам. После этого вы сразу увидите, как ваше лицо подтянулось.

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