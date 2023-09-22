У світі моди народжується новий тренд: стиль унісекс, або як його ще називають - агендерний стиль. Сьогодні універсальні речі унісекс не тільки перетворилися на головний тренд, але й віддзеркалюють зміни в суспільстві. Відкритість, рівність та пошук ідентичності перетворили ці речі на маніфест самовиразу, незалежно від гендерних меж.

Мене звати Анна Романько, я експертка по стилю і fashion-стилістка. В цьому матеріалі я розкажу вам про те, що таке речі унісекс і чому вони такі популярні.

Отже, речі унісекс - це одяг, який можуть носити як чоловіки, так і жінки, оскільки він не має сильно виражених гендерних ознак. Це може бути виріб, зроблений таким чином, щоб він підходив обом статям, або класичні предмети одягу, які традиційно не пов'язані з конкретною статтю. Аналізуючи універсальний стиль в цілому, варто додати, що він є результатом змін у культурі соціуму і прогресивних поглядів на гендерну ідентичність. Цей стиль поступово виник у 1960-х роках з бажання більшої рівності і свободи у виборі одягу, незалежно від статі.

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Важливо зазначити, що унісекс одяг не обов'язково повинен бути суцільно нейтральним. Деякі дизайнери та бренди активно експериментують з включенням елементів, які можуть відзначати обидві статі, але це робиться таким чином, щоб забезпечити виразність та стиль образу.

Агендерні революціонери

Від знаменитих будинків моди до масового ринку, стиль унісекс знайшов своє місце на полотні модного світу. Такі бренди, як Maison Margiela та Rick Owens несуть прапор агендерності у своїх колекціях, передаючи повітря свободи та виразності в кожному шві. Що колись було експериментом - тепер перетворилося на декларацію модних цінностей.

Жіночий одяг в чоловічому гардеробі це не ново, але завжди актуально. Ми вже давно можемо побачити на чоловіках всілякі банти, різноманітні більш жіночні принти, силуети, тканини, тощо. Gucci дуже серйозно взялися за безстатевий тренд та відображають це у своїх нових колекціях.

Джинси: символ свободи

Що може бути більш універсальним і відображати дух агендерності, ніж джинси? Перші спроби створити джинси унісекс вже робив Келвін Кляйн. Зараз джинси – це не просто виріб, а маніфест відмови від традиційних гендерних норм. Вільний крій, бойфренд-модель або труби – це ідеальний спосіб виразити свою індивідуальність. Відвертаємо погляди, доповнюючи їх ватними футболками та оверсайз жакетами.

Жакет оверсайз: симбіоз стилю

Жакет – це елемент гардеробу, що вкладає в себе дух агендерності. Стосунки між гендерами у світі моди стають більш рівноправними, а це сприяє тому, що жіночі жакети легко переходять у чоловічий гардероб, і навпаки. Вибираючи модель із широкими плечима, ми намагаємося змінити уявлення про те, що є "чоловічим" і "жіночим".

Худі: комфорт та сміливість

Пандемія змінила наше ставлення до моди. Худі, раніше пов'язаний зі спортом, тепер став символом нашого з вами бажання поєднувати комфорт із стилем. Ця "лінива мода" означає, що зараз ми говоримо, не яким чином виглядаємо, а якими себе відчуваємо. Важливо відмітити, що у худі ми можемо легко впізнати агендерний стиль, оскільки він зробив звичну забаву та практичність центром нашої ідентичності.

Сорочка: заповідник сексуальності

Модний світ поступово змінює своє сприйняття сексуальності. Сорочки, що раніше були символом жіночої домінантності, тепер широко використовуються і у чоловічому гардеробі. Гра статей та силуетів робить цей елемент одягу справжньою платформою для самовираження та сексуальної ідентичності.

Сьогодні стиль унісекс стає все популярнішим і отримує більше уваги від дизайнерів, брендів та споживачів. Багато компаній створюють унісекс-колекції або включають унісекс-елементи у свої звичайні колекції. Головною метою цього стилю є створення одягу, який би був доступний і зручний для всіх, а також підтримував ідеї інклюзивності та рівності.

Важливо зазначити, що унісекс-мода не обмежується просто взуттям і одягом. Вона також охоплює аксесуари, волосся, макіяж та інші елементи стилю. Унісекс-мода стає важливим елементом сучасної культури і відображає зміни в сприйнятті гендерних ролей та ідентичності.