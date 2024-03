Цвет настроения – розовый. 10 модных и стильных идей весеннего маникюра

Розовый цвет – универсальный для маникюра, его можно использовать в любых форматах и дизайнах. Тем более его пастельные тона являются идеальной базой для разных творческих замыслов – от нежного нюдового до яркого "вырвиглаза", который станет источником весеннего настроения.

Главным преимуществом розового является его лёегкость и нейтральность, благодаря чему он точно не будет скучным. Тем более неотделимой частью весеннего обновления является изменение образа, а отразить свое непринужденное и легкое настроение запросто в маникюре. Как отмечает Who What Where UK, трендовый "детский розовый" и полупрозрачный тон выглядит дорого, что позволит экспериментировать.

1. Резонанс тональности

Этот вариант является отличным выбором для тех, кто не может выбрать один розовый тон.

2. Детские розовые ногти

Его особенностью является приглушенность, из-за чего он универсален, ведь подходит и под джинсовый повседневный образ и под вечернее платье.

3. Розовый кварц

Это идеальный вариант не использовать хромированное покрытие, но добавить немного блеска ногтям.

4. Фуксия

Этот яркий цвет можно сочетать с другими тонами, что полностью продемонстрирует радостное настроение.

5. Розовый нейл-арт

Почему бы не попытаться создать дизайн, используя розовый цвет вместо монохрома? Он, возможно, не будет "бросаться" в глаза, но точно влюбит в себя.

6. Французский маникюр

Розовый французский маникюр – отличный вариант для тех, кто хочет поиграть с цветами.

7. Малиново-розовый

Если красный – ваш обычный цвет ногтей, тогда малиново-розовый оттенок заполнит пропасть между красным и розовым, пишет WWW.

8. "Чистые" ногти

Этот тон идеален для поклонников максимально нейтрального маникюра, но без гелевого покрытия не может обойтись.

9. Нюдовый розовый

Именно так, нюдовые тона – рай для минималиста.

10. Кошачий глаз

Хотя об этом покрытии нечасто говорят, но он все еще актуален. Насыщенный градиент кошачьего завораживает.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие дизайны маникюра можно выбрать любителям фиолетового, который будет иметь огромный успех этой весной.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!