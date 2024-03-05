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Цвет настроения – розовый. 10 модных и стильных идей весеннего маникюра

Катерина Галущенко
Lady Oboz
3 минуты
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Цвет настроения – розовый. 10 модных и стильных идей весеннего маникюра

Розовый цвет – универсальный для маникюра, его можно использовать в любых форматах и дизайнах. Тем более его пастельные тона являются идеальной базой для разных творческих замыслов – от нежного нюдового до яркого "вырвиглаза", который станет источником весеннего настроения.

Главным преимуществом розового является его лёегкость и нейтральность, благодаря чему он точно не будет скучным. Тем более неотделимой частью весеннего обновления является изменение образа, а отразить свое непринужденное и легкое настроение запросто в маникюре. Как отмечает Who What Where UK, трендовый "детский розовый" и полупрозрачный тон выглядит дорого, что позволит экспериментировать.

1. Резонанс тональности

Этот вариант является отличным выбором для тех, кто не может выбрать один розовый тон.

Цвет настроения – розовый. 10 модных и стильных идей весеннего маникюра

2. Детские розовые ногти

Его особенностью является приглушенность, из-за чего он универсален, ведь подходит и под джинсовый повседневный образ и под вечернее платье.

Цвет настроения – розовый. 10 модных и стильных идей весеннего маникюра

3. Розовый кварц

Это идеальный вариант не использовать хромированное покрытие, но добавить немного блеска ногтям.

Цвет настроения – розовый. 10 модных и стильных идей весеннего маникюра

4. Фуксия

Этот яркий цвет можно сочетать с другими тонами, что полностью продемонстрирует радостное настроение.

Цвет настроения – розовый. 10 модных и стильных идей весеннего маникюра

5. Розовый нейл-арт

Почему бы не попытаться создать дизайн, используя розовый цвет вместо монохрома? Он, возможно, не будет "бросаться" в глаза, но точно влюбит в себя.

Цвет настроения – розовый. 10 модных и стильных идей весеннего маникюра

6. Французский маникюр

Розовый французский маникюр – отличный вариант для тех, кто хочет поиграть с цветами.

Цвет настроения – розовый. 10 модных и стильных идей весеннего маникюра

7. Малиново-розовый

Если красный – ваш обычный цвет ногтей, тогда малиново-розовый оттенок заполнит пропасть между красным и розовым, пишет WWW.

Цвет настроения – розовый. 10 модных и стильных идей весеннего маникюра

8. "Чистые" ногти

Этот тон идеален для поклонников максимально нейтрального маникюра, но без гелевого покрытия не может обойтись.

Цвет настроения – розовый. 10 модных и стильных идей весеннего маникюра

9. Нюдовый розовый

Именно так, нюдовые тона – рай для минималиста.

Цвет настроения – розовый. 10 модных и стильных идей весеннего маникюра

10. Кошачий глаз

Хотя об этом покрытии нечасто говорят, но он все еще актуален. Насыщенный градиент кошачьего завораживает.

Цвет настроения – розовый. 10 модных и стильных идей весеннего маникюра

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие дизайны маникюра можно выбрать любителям фиолетового, который будет иметь огромный успех этой весной.

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