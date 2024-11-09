Никогда так не поступайте: визажисты раскрыли ошибки красоты, которые вас старят

Задумывались ли вы когда-нибудь, не старит ли вас то, как вы делаете свой макияж? Возможно, вы любите яркие тона косметики или избегаете использования кремовых продуктов, потому что думали, что они будут выглядеть слишком жирными?

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Визажисты рассказали MailOnline, какие ошибки красоты могут сделать вас старше. Но раскрыли секреты, что делать вместо какой косметики и привычек стоит избегать.

Откажитесь от тяжелого макияжа

Визажист Нидия Фигероа предложила женщинам более зрелого возраста по уходу за кожей использовать тонированные увлажняющие кремы широкого спектра действия от прозрачного до среднего покрытия, не подчеркивающие текстуру.

Другая визажист из Нью-Йорка Дрита Пале сказала, что наибольшей ошибкой, которую она заметила, является использование и нанесение большого количества макияжа, что приводит к тому, что он выглядит беспорядочно. Она рекомендует подготовить и увлажнить кожу в соответствии с вашим типом кожи и использовать макияж с идеей "меньше – это лучше". По ее мнению, тяжелую основу следует заменить прозрачной и наносить ее только на те места, где это необходимо.

"Ключ к молодости кожи – это сияние, а матовое или пудровое покрытие лишает этого эффекта. Тяжелые основания могут очень легко подчеркнуть тонкие линии и морщинки", – говорит она.

Роуз-Мари Свифт, легендарная звездная визажист, предпочитает тонированный увлажняющий крем или легкий тональный крем, нанесенный мокрой губкой.

Поменяйте пудру на крем

Вы можете подумать, что с возрастом лучше избегать продуктов на основе крема, но эти визажисты говорят, что на самом деле лучше всего использовать именно их для здорового сияния кожи.

"Избегайте использования слишком большого количества пудровых продуктов, поскольку этот тип обработки имеет тенденцию подчеркивать тонкие морщины. Для зрелой кожи лучше всего подходят кремовые и жидкие продукты, которые придадут вам яркий оттенок, он сейчас в тренде", – объясняет Дрита Палеви.

Визажист Роуз-Мари Свифт говорит, что с возрастом кожа становится более сухой, поэтому продукты на основе крема обязательны для зрелой кожи.

"Кремы обеспечивают дополнительное увлажнение, и при минимальном нанесении они могут сократить возраст кожи на годы. Зрелым женщинам всегда нужна увлажненность, потому что здоровая, увлажненная кожа – это красивая кожа", – уточняет она, и добавляет, что также стоит и румяна заменить на кремовые.

Откройте глаза

Нидия Фигероа считает, что ношение искусственных ресниц было одной из величайших ошибок, которые могли совершить пожилые женщины. Она объясняет, что хотя ресницы – это отличный способ открыть глаза, но если вы выберете накладные ресницы, которые слишком тяжелые или длинные, они прибавят вам возраст.

Еще одним способом открыть глаза визажисты называют избегание холодных оттенков или использование в умеренных количествах. Визажист предлагает использовать матовый оттенок на внутренних уголках глаз, чтобы открыть их без преувеличения.

Роуз-Мари Свифт также считает, что тяжелые ресницы старят женщин, потому что они выглядят ложными и только сделают ваши веки тяжелее.

"Если вы используете накладные ресницы, лучше всего накладывать ресницы, которые не на полоске. Возьмите более реалистичную пару ресниц, разрежьте их на части и нанесите эти части в отдельности", – дает совет она.

Держите брови густыми

Знаменитый специалист по бровям Джоуи Хили из Нью-Йорка сказал, что слишком тонкие брови могут ввести в заблуждение – часто считают, что они подтягивают, но на самом деле тонкие брови могут прибавить вам возраст.

"С возрастом брови становятся тоньше, особенно спереди и на хвостиках, и также они седеют, что будет создавать редкий, пятнистый вид", – пояснил он и добавил, что сохранение густоты бровей придает ощущение молодости, подобно тому, как немного румян придает естественный, молодой румянец зрелой коже.

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