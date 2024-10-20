Профессиональные визажисты назвали самые опасные привычки во время макияжа: мы все их делаем

Большинство женщин наносят макияж самостоятельно, не обращаясь каждый раз за помощью к визажистам. Кроме того, у каждой из нас есть свои привычки в уходе за кожей и выбором косметики.

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Однако есть повадки, которые визажисты называют опасными. HuffPost пообщался с несколькими профессионалами из этой сферы и определил, что лучше изменить во время нанесения макияжа.

Регулярно мыть щетки и инструменты

Все визажисты утверждают, что наиболее вредно для вашей кожи это использование кисточек, которые плохо очищены.

Только представьте: вся пыль, мертвые клетки кожи и размножающиеся бактерии находятся на ваших кисточках. Особенно важно обратить на это внимание тем, кто имеет проблемную и чувствительную кожу и частую сыпь.

"Губки являются питательной средой для бактерий, особенно если вы используете их и не храните должным образом", – говорит Тилли Феррари, визажист из Лондона.

Даже если ваша кожа не подвержена угрям, недостаточное мытье кисточек для макияжа может вызвать другие проблемы, связанные именно с нанесением макияжа.

"Использование грязных кисточек для нанесения макияжа может привести к образованию жиров, которые приведут к твердости, и это уменьшит долговечность ваших косметических средств. Это также может усложнить смешивание, поскольку много цветов на кисти часто приводит к мутному нанесению", – объясняет визажист из Нью-Йорка Сюзи Герштейн.

Итак, как часто нужно мыть кисти? Специалисты рекомендуют делать это раз в неделю специальным средством для чистки щеток.

Перестаньте делиться макияжем с друзьями и семьей

По общему правилу, ничего, что непосредственно наносится на лицо с помощью аппликатора, нельзя давать в использование другим. К примеру тушь, блеск для губ, подводка для глаз и кисточки для макияжа.

Щеточки могут переносить кожные бактерии и инфекции, а тушь занимает первое место как худший продукт, которым можно поделиться с другими. Глазные инфекции могут легко передаваться.

"Хуже всего делиться с другими своей тушью для ресниц, водяными подводками для глаз, щеточкой или аппликатором для нанесения. Неважно, это твоя лучшая подруга или мама. Здесь собираются все бактерии и размножаются, когда продукт снова закрывают", – говорит Ринкон Джуро.

Прекратите использовать тестеры в магазине

Образцы в магазинах нельзя правильно очистить, поэтому в идеале не следует наносить их непосредственно на лицо.

"Когда вы приобретаете косметику, никогда не наносите пробные продукты на глаза или губы. Столько грязных пальцев людей коснулись их! Используйте образцы только на кожу рук, а затем как следует вымывайте их", – говорит визажистка.

Не наносите макияж грязными руками

Хотя грязные кисточки для макияжа являются самым легким способом передачи бактерий и грязи, визажисты часто замечают еще тот факт, что люди могут наносить макияж грязными руками или использовать слюну, как воду для нанесения подводки для глаз или смачивание ею спонжей для основы.

"Это самая негигиеническая вещь, которую люди делают", – говорит одна из визажистов.

Она рекомендует иметь бутылку дезинфицирующего средства для рук перед нанесением макияжа или, если есть возможность, вымыть руки. Если это невозможно, вы можете всегда носить небольшую выдвижную щетку, чтобы использовать ее вместо пальцев.

Макияж в общественном транспорте, да или нет?

Когда у вас мало времени и вы хотите нанести макияж во время поездки на работу, это может быть проблемой, если вы неправильно моете руки или используете инструменты и продукты, которые не были тщательно очищены.

"Для меня это не строгий запрет, потому что я люблю дополнительные 10 минут в постели. Однако на прошлой неделе я была свидетелем того, как женщина уронила кисточку для макияжа между сиденьями, вытерла пыль и продолжила им наносить макияж. Чтобы быть в безопасности, держите продукты на коленях/в сумке, а не на сиденьях, и продезинфицируйте руки перед началом нанесения макияжа", – рекомендует эксперт Кларк-Клементс.

Некоторые дополнительные советы

Не храните тушь по истечении срока годности и выбрасывайте ее каждый раз, когда у вас возникла глазная инфекция, чтобы избежать ее распространения – да, даже если тушь новая. То же касается герпеса: если он у вас появился, избегайте использования средств для губ или корректоров непосредственно из аппликатора, поскольку вы рискуете распространить его.

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