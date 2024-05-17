Никогда не одевайте это, если у вас большой бюст: советы от стилистки

Украинская стилистка Алина Хьюменюк рассказала, как правильно выбирать одежду, если вы обладательница большой груди. В частности, эксперт привела яркий пример – стиль актрисы Сидни Свини.

Советами Хьюменюк поделилась на своей странице в соцсети TikTok. Она отметила, что одежда должна подчеркивать прелести, а не портить общий вид.

Правильное белье

"В первую очередь, это должно быть качественно сформированное нижнее белье", – говорит специалист. Обратите внимание на бесшовные модели, которые не просвечиваются через одежду.

Зона декольте и неудачные фасоны

Выбирайте V-образные вырезы, которые помогут зрительно удлинить рост по вертикали. Хьюменюк добавляет, что лучше отказаться от рюш и закрытых фасонов с акцентом на грудь. Так же не стоит покупать вещи из текстурной ткани, ведь она придает объем там, где не нужно.

Акцент на плечи и гладкая ткань

Вместо этого обратите внимание на сформированные плечевые изделия. "Они хорошо собирают верх и в общем выглядят аккуратнее", – объясняет автор видео. А вместо предыдущих "табу" выберите гладкую ткань.

Правильные цвета

"Если стоит задача визуально уменьшить объем груди, поместите туда темные или насыщенные цвета, – рекомендует Хьюменюк. – Наша психология работает таким образом: когда мы смотрим на другой объект, в первую очередь мы будем замечать белые, светлые или яркие цвета. То есть по этому принципу можно размещать цвета в зоны, которые мы хотим или скрыть или подчеркнуть".

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