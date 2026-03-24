Никогда не надевайте такие джинсы на работу: эксперт предостерегла от модного фиаско

Ношение джинсов на работу стало привычной практикой, однако неправильный выбор денима может негативно повлиять на профессиональный имидж. Даже в лояльном дресс-коде есть детали, которые способны испортить впечатление о работнике.

По словам эксперта по дениму Джейн Герман, джинсы в офисе уместны только тогда, когда образ продуманный. Слишком повседневные или изношенные модели могут создать впечатление неряшливости, тогда как чрезмерно трендовые – неуместны в деловой среде.

Герман отмечает, что в современных условиях восприятие внешнего вида играет важную роль. Исследования профессора менеджмента Хосе Кортины из Университета Содружества Вирджинии показывают: работников, которые внимательно подходят к своему стилю, чаще воспринимают как компетентных и профессиональных.

Эксперт советует учитывать корпоративную культуру компании. Если в креативной среде допускаются более расслабленные образы, то в бизнес-структурах с четким дресс-кодом даже джинсы должны соответствовать более строгим требованиям.

Отдельно Герман обращает внимание на типичные ошибки. По ее словам, для работы не подходят джинсы с дырками, чрезмерными потертостями, слишком светлым выцветанием, низкой посадкой или яркими декоративными элементами. Такие детали могут выглядеть небрежно и отвлекать от общего образа.

Немаловажным является также крой и посадка. Хотя сегодня существует множество вариантов – от широких до mom-джинсов – универсальным решением остаются модели прямого кроя с высокой талией. Они выглядят сдержанно и легко сочетаются с деловым гардеробом.

Еще один важный аспект – оттенок денима. Для офиса лучше выбирать темные или классические варианты без резких переходов цвета. Светлые или сильно выбеленные джинсы могут выглядеть слишком неформально, особенно в сочетании с расслабленными фасонами.

Не менее значимым является правильное сочетание с другими элементами гардероба. Рубашка, пиджак, ремень и обувь могут полностью изменить восприятие образа. Например, классический ремень, подобранный в тон к обуви и сумке, придает образу целостности и сдержанности. В то же время неудачно подобранные аксессуары могут сделать даже уместные джинсы слишком повседневными.

В качестве универсального решения для сомневающихся Герман советует джинсы прямого кроя с высокой посадкой. Такой вариант наиболее уместен для большинства офисов.

