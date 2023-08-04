Никогда не делайте так! Пять ошибок в стиле, которые делают образ неряшливым. Фото

Внешний вид играет немаловажную роль в первом впечатлении при знакомстве. Некоторые стилистические ошибки могут испортить образ и сделать его неряшливым.

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Чтобы выглядеть стильно, не обязательно одеваться в самые трендовые вещи, а стоит лишь соблюдать несколько правил. Старые джинсы, растянутые рукава, потертая обувь – не весь перечень того, чего необходимо избегать в гардеробе. OBOZREVATEL рассказывает о 5 ошибках, которые "дешевят" образ и делают его неаккуратным.

Рваные вещи

Не секрет, что порванные джинсы давно вышли из моды. Впрочем, некоторым девушкам эта вещь настолько полюбилась, что они не могут расстаться с ней до сих пор. Такие джинсы не стоит одевать на деловые встречи и на работу в офис, это считается моветоном и нарушает дресс-код. Если на одежде слишком много дыр и порезов – наряд будет смотреться неряшливо.

Длинные рукава

Найти идеальную одежду, которая бы подходила по стилю и параметрам – задача со звездочкой. Если вещь стильная, всегда найдется какой-то другой недостаток. К примеру, слишком короткий низ или длинные рукава.

Рукава должны оканчиваться на кости запястья. Нет разницы то ли это гольф, то ли рубашка, то ли жакет – растянутые рукава выглядят неряшливо.

Слишком оверсайз

Стиль не важнее комфорта, и трендовый оверсайз может сделать наряд неопрятным. Носить то, в чем совсем не комфортно – грубая ошибка, которая будет привлекать внимание прохожих. Старайтесь подбирать вещи не только по стилю, но и по внутреннему комфорту. Если туфли идеально подходят к платью, но они не удобны – образ провальный.

Равнодушие к деталям

На красной дорожке никогда не видели голливудских звезд без аксессуаров. Украшения – последний штрих в создании образа, именно это украшает наряды. Базовые подвески и серьги будут подходить каждой. Браслеты следует носить осторожно, поскольку неправильно подобранные аксессуары могут испортить образ. Антитрендом сейчас являються массивные заколки, поскольку в моде минимализм.

Ретро элементы

Винтаж сегодня безоговорочно в тренде, но надев бабушкино старое платье, туфли и потрепанный шарф – это вряд ли будет выглядеть стильно. Одним из беспроигрышных вариантов является винтажный свитер и прямые джинсы с высокой талией. Комбинировать вещи из прошлого следует с современными или классическими.

Раньше OBOZREVATEL писал о туфлях таби, которые снова на пике популярности. Тренд уже появился в гардеробе голливудских звезд.

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