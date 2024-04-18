Никогда их не носите! 5 вещей в вашем шкафу, которых стоит избавиться прямо сейчас

Весна – это отличная пора, чтобы навести порядок в шкафу. Возможно, вы уже перебрали гардероб в начале года, однако начало теплого сезона станет хорошим поводом для новой ревизии.

Следует освободить место для новых весенних вещей и избавиться от тех, которые вы не носите. Издание Jo-Lynne Shane собрало советы, на которые следует обратить внимание. Итак, с какими предметами гардероба стоит попращаться?

Неудобная обувь

Нет смысла держать в шкафу некомфортную обувь. Если одежда заставляет вас страдать из-за неправильного размера или неудачной модели – следует от нее избавиться. Позвольте освободить свою жизнь от неудобной обуви и одежды.

Изношенное белье

Эксперты говорят, что бюстгальтеры следует менять каждые 6 месяцев. Конечно это только рекомендации, но если ваш бра выглядит изношенным и растянутым, это означает, что он больше не выполняет свою работу, и пора его заменить. То же касается старого, потрепанного нижнего белья. Порадуйте себя чем-нибудь свежим и новым.

Старая одежда с бирками

Если в вашем шкафу долго висит вещь с бирками, скорее всего, вы этого не наденете. Если вам что-то не нравится настолько, что вы не в состоянии сорвать бирки и носить это прямо сейчас, есть определенная причина.

Мы все совершаем ошибки при шопинге и больно отказываться от того, на что вы потратили много денег и никогда не одевали это, но лучше отдать вещь и позволить кому-то наслаждаться одеждой, чем оставить ее висеть в своем шкафу.

Вещи, которые вы храните по сентиментальным причинам

Это могут быть старые платья, костюмы, напоминающие вам определенный период жизни. Можете сфотографировать памятные вещи и отдать их тем, кому они действительно пригодятся.

Все, что вышло из моды

Если это был большой тренд или причуда в течение короткого периода времени, лучше от него отказаться. Конечно, есть те предметы, которые, по вашему мнению, снова будут в моде. Но фэшн индустрия любит менять вещи, чтобы они выглядели более свежими и современными.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о 6 базовых вещах гардероба, которые давно вышли из моды, а вы продолжаете их носить.

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