6 базовых вещей гардероба, давно вышедших из моды, а вы продолжаете их носить

Как известно, мода не стоит на месте. На смену классическим базовым вещам появляются современные альтернативы.

Некоторых из устаревших тенденций уже давно пора избавиться, ведь они выглядят нетрендово. Это может испортить даже стильный образ, поэтому лучше перебрать гардероб и обратить внимание на то, чем можно заменить антитренды.

Джинсы skinny

В 2024 году дизайнеры предпочитают свободный крой, поэтому обтягивающие джинсы отошли на задний план. Однако не стоит их выбрасывать – этот антитренд можно хорошо обыграть в образе, добавив аксессуары, объемный пиджак и грубую обувь.

Юбка-карандаш

Несмотря на то, что юбка-карандаш – неизменный атрибут офисного стиля, она давно вышла из моды. Заменить ее стоит более современной моделью на запах – она выглядит не только интересно, но и визуально сделает вас стройнее.

Брюки-сигареты

Подобно skinny джинсам, брюки-сигареты имеют узкий силуэт, поэтому лучше приобрести прямую или широкую модель с высокой посадкой.

Блейзер по фигуре

Короткий и узкий пиджак имеет "куцый" вид и некомфортен в плане носки. Можно заменить его на более длинный блейзер со свободной посадкой и четкой линией плеч. Плюс пиджаков оверсайз кроя – они хорошо сочетаются со многими вещами.

Строгая рубашка

Модели по фигуре – устаревший антитренд. Следует обратить внимание на свободные и удлиненные рубашки, ведь они придадут образу мягкости.

Балетки с круглым носом

Балетки с круглым носом визуально обвешивают ногу и добавляют обладательнице лишних килограммов. Кроме того, носить такую обувь вредно – это может вызвать плоскостопие и более серьезные проблемы. Альтернативой станут трендовые лоферы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об антитрендах 2024 года: почему монохромный образ пришелся по душе Кендалл Дженнер и Софии Ричи.

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