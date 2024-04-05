Нежный и лаконичный: в моду ворвался маникюр 'баблгам', который подойдет всем. Фото

Маникюр – это не мелочь в образе, а способ самовыражения, который может многое рассказать о женщине. Каждый год появляются новые тенденции, позволяющие подчеркнуть свою индивидуальность. Одним из самых актуальных трендов 2024 года стали ногти "баблгам".

Это маникюр отличается нежным пастельным оттенком на ногтях и глянцевым блеском. Он напоминает жевательную резинку, откуда и происходит название "баблгам". Одной из звезд, начавших тренд, стала американская актриса Сабрина Карпентер, пишет Byrdie.

Как можно понять из названия, тенденция касается палитры розовых цветов, присущих жевательной резинке. Это могут быть немного более насыщенные лаки, чем те, которые используют для французского маникюра.

Тренд на "баблгам" сочетает в себе элегантность и простоту, делая образ более женственным и романтичным.

Носить трендовый и лаконичный дизайн можно без каких-либо дополнений. Однако при желании допускаются сочетания со стразами, наклейками или рисунками. Лучше всего, если они будут такими же ненавязчивыми.

Преимущество нежно-розового цвета в том, что он подходит под каждый образ в любое время года. Смелые красотки могут экспериментировать с длиной ногтей, а поклонницы сдержанного вида – нанести "жевательный" цвет на свою короткую пластину квадратной формы.

Этот трендовый маникюр легко можно повторить дома. Несколько слоев лака позволят достичь идеального покрытия, а глянцевый топ придаст сияние и здоровый вид рукам.

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