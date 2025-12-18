Неожиданный тренд: какая стрижка будет модной в 2026 году

После эпохи трендового минимализма мода снова обращается к более темным, эмоциональным образам. В центре этой трансформации – готическая романтика, ностальгия и индивидуальность. В соцсетях уже фиксируют резкий рост интереса к соответствующим образам.

Одним из самых ярких проявлений этого сдвига становится vampire haircut – прическа, которая сочетает дерзость, небрежность и темную эстетику. Детали рассказало издание Glamour.

Что такое vampire haircut

По прогнозам экспертов, миллениалы и поколение Z в 2026 году массово обратятся к готической красоте – с черными ногтями, характерными прическами и растушеванными smoky eyes. Цифры это подтверждают: поиски "dark romantic makeup" выросли на 160%, "vampire beauty" – на 90%, "carmilla aesthetic" – на 60%, а "gothic coffin nails" – сразу на 180%.

Vampire haircut имеет много вариаций и дает простор для самовыражения. В то же время можно выделить несколько общих черт:

короткая, графическая или "рваная" челка;

эффект небрежной текстуры "после бессонной ночи";

или зачесанные назад короткие волосы – прямой отсыл к образу графа Дракулы.

"Вампирская эстетика уже пришла в салоны: клиенты просят более короткие, более текстурные вариации челки в стиле Джейн Биркин, сочетая их с легкими, воздушными слоями, которые можно адаптировать под форму лица и тип волос", – объяснила лондонский эксперт Холли Роуз Кларк. Д

Как получить vampire haircut

Важно помнить: часть темной романтики этой стрижки – именно в ее несовершенстве. Естественная текстура, мягкие линии и немного взъерошенная челка работают лучше всего.

"Для укладки текстурирующий спрей – ваш главный союзник. Это поможет создать тот самый гранжевый вайб 90-х, а прическа продержится весь день", – советует Кларк.

Альтернативный вариант – гладкие зачесанные назад пряди, уложенные плотно к голове, создающие более графичный, драматический эффект. При желании образ можно дополнить слегка подкрученными кончиками.

